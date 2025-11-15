جماهير مغربية سعيدة بالتأهل في مونديال الناشئين: أصبحنا عُقدة أميركا

15 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:54 (توقيت القدس)
مشجعو المغرب سعيدون بتأهل أسود الأطلس في كأس العالم للناشئين
- تأهل منتخب المغرب للناشئين إلى دور الـ16 في مونديال قطر بعد فوزه على الولايات المتحدة بركلات الترجيح، رغم البداية المتعثرة أمام اليابان والبرتغال، مما أعاد الثقة للجماهير المغربية.
- عبّرت الجماهير عن فخرها بأداء المنتخب، مشيدةً بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، ومؤكدةً على قوة المنتخب الأميركي الذي واجهوه.
- أشادت الجماهير بتنظيم قطر المثالي للبطولة، معبرةً عن أملها في أن يواصل المنتخب المغربي تألقه ويحقق لقب البطولة.

عبّرت جماهير مغربية، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن سعادتها بتأهل صغار "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 في مونديال الناشئين بقطر، عقب الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأميركية، بركلات الترجيح (4-3)، بعد التعادل بهدف لمثله في الأوقات الأصلية، ضمن منافسات دور الـ32 في المسابقة الدولية.

وقال مشجع مغربي: "لقد كانت بداية صعبة في مونديال الناشئين بقطر، بعد البداية المتعثرة أمام اليابان والبرتغال، لكن الثقة عادت إلينا أمام كاليدونيا الجديدة، والحمد لله تفوقنا على أميركا بركلات الترجيح، رغم أنهم يمتلكون لاعبين أصحاب قوة بدنية"، فيما أضاف مشجع آخر: "نشكر الجميع من الجماهير المغربية، التي حضرت ودعمت المنتخب، والحمد لله فزنا على الولايات المتحدة".

من جهتها، قالت مشجعة مغربية: "الحمد لله كنا على المستوى اليوم"، فيما أضافت أخرى: "مبروك للمغرب على هذا التأهل في مونديال الشباب"، في حين أكد مشجع مغربي: "المنتخب الأميركي قوي للغاية، لكن الحمد لله استطعنا الانتصار عليهم، وما زال أمام مواهبنا الكثير، ونريد الآن حسم لقب مونديال الناشئين في قطر"، وتابع مشجع آخر: "قدمنا أداء قويا للغاية بروحه القتالية، ونحن أصبحنا عقدة أميركا في جميع النسخ الدولية، وصغار الولايات المتحدة لم يكونوا ضعفاء أمامنا، بل على العكس لعبوا حتى نهاية الوقت الأصلي".

لاعبون من المغرب خلال اللقاء، 14 نوفمبر 2025 (محمد فرج /Getty)
المغرب يواصل رحلته في مونديال الناشئين.. من التعثر إلى كتابة التاريخ

وقال مشجع آخر: "مبروك للمغرب، والبداية صعبة في مونديال الناشئين، لكن علينا أن نفاجئ العالم بما سنفعله، وتنظيم قطر للمسابقة الدولية كان مثالياً للغاية، ونريد شكرها على ما فعلته، وعلى صغار المغرب الآن الإيمان بقدراتهم حتى نصل إلى النهائي".

