جماهير مغربية تحتفل ببلوغ ربع نهائي مونديال الناشئين وتعلنها: نريد اللقب

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
19 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:27 (توقيت القدس)
مشجعون مغاربة يعبرون عن سعادتهم بتأهل منتخب الناشئين
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- احتفلت الجماهير المغربية بتأهل منتخب الناشئين إلى ربع نهائي مونديال قطر بعد فوزهم على مالي، معبرة عن فخرها بقدرة الفريق على العودة القوية.
- يواجه المنتخب المغربي تحديًا كبيرًا أمام البرازيل، حيث يعتبر الفوز عليهم خطوة حاسمة نحو النهائي، مما يعزز آمال الجماهير في تكرار إنجاز منتخب الشباب.
- أكدت الجماهير على أهمية التركيز الذهني والعمل الجاد في المباراة المقبلة، مشيرة إلى أن الأداء القوي ضد مالي يجب أن يستمر لتحقيق النجاح المنشود.

رصدت كاميرا "العربي الجديد" احتفال العديد من الجماهير المغربية بالتأهل إلى ربع نهائي مونديال الناشئين في قطر، عقب الفوز المستحق على منتخب مالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ 16 في المسابقة الدولية، لتضرب كتيبة المدرب نبيل باها موعداً قوياً مع منتخب البرازيل.

وعبّرت الجماهير المغربية عن سعادتها بقدرة مواهب "أسود الأطلس" على العودة من بعيد، والتأهل إلى ربع نهائي مونديال الناشئين في قطر، إذ اعتبر العديد منهم أن كتيبة المدرب نبيل باها باتت مُطالبةً الآن بالوصول إلى نهائي المسابقة الدولية، والسير على خُطى ما فعله منتخب الشباب، الذي حسم لقب كأس العالم، التي أقيمت في تشيلي.

وأجمعت الجماهير المغربية على أن صغار "أسود الأطلس" استطاعوا إثبات جدارتهم في المواجهة ضد مالي، بفضل الأداء القوي الذي ظهر في دور الـ 16، لكنهم الآن ينتظرون المباراة المقبلة ضد البرازيل، وعليهم العمل بجد الآن، ونسيان ما حدث في مرحلة المجموعات، وهذا هو المستوى الحقيقي الذي كان يجب تقديمه منذ بداية المسابقة الدولية، والتركيز الذهني مهم جداً لحسم النتيجة ضد البرازيل.

تحدث باها عن العودة القوية للمغرب في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

باها يروي أسرار مفاجآت المغرب في مونديال الناشئين ويتوعد البرازيل

وأكد المشجعون المغاربة أن المواجهة ضد البرازيل ستكون حاسمةً للغاية، لأن عبور هذا المنتخب القوي يعني الوصول إلى نصف النهائي، ودفعة كبرى للغاية في رحلة الوصول إلى النهائي، والعودة بلقب مونديال الناشئين إلى بلادهم، بعدما اضطر العديد من المشجعين إلى السفر من جميع أنحاء العالم، لمناصرة صغار "أسود الأطلس"، في مدرجات ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

دلالات

ذات صلة

تحدث منصف زكري عن أهداف المغرب في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

منصف زكري: نريد هزيمة البرازيل والوصول إلى نهائي مونديال الناشئين

كشف نجم منتخب المغرب للناشئين، منصف زكري (17 عاماً)، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن سعادته البالغة بالوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً.

تحدث باها عن العودة القوية للمغرب في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

باها يروي أسرار مفاجآت المغرب في مونديال الناشئين ويتوعد البرازيل

روى مدرب منتخب المغرب للناشئين، نبيل باها (44 عاماً)، في حديثه مع "العربي الجديد"، أسرار التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً.

منتصر الوحيشي مدرب منتخب تونس سابقاً (العربي الجديد)

رياضة

الوحيشي يستبعد انضمام لاعبين من منتخب الناشئين إلى "نسور قرطاج"

رأى مدرب منتخب تونس سابقاً منتصر الوحيشي (51 عاماً) أن منتخب تونس كان قادراً على التقدم أكثر في مونديال الناشئين، مستبعداً انضمام لاعبين إلى المنتخب الأول.

رشح محمود منتخب فرنسا لحصد اللقب (العربي الجديد/Getty)

رياضة

نجم العراق: هذا سبب تراجع نتائج المنتخبات الخليجية بمونديال الناشئين

حل حارس المرمى الدولي العراقي السابق، جميل محمود ضيفاً على "العربي الجديد"، في حوار تحدث فيه عن تنظيم قطر بطولة مونديال الناشئين 2025.

المساهمون
المزيد في رياضة
لحظة تسجيل ماكتومناي لهدفه ضد الدنمارك، 18 نوفمبر 2025 (جاي بارات/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

تصفيات مونديال 2026.. مقصية ماكتومناي تزين الختام الأوروبي

الطرابلسي في ملعب بيير موروا، في فيلنوف داسك، في 18 نوفمبر 2025 (فرانك فايف /Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الطرابلسي يتفادى الإقالة بتعادل تاريخي أمام البرازيل

المجبري في ملعب بيير موروا، 18 نوفمبر 2025 (سمير الدومي /Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

المجبري... أربك البرازيليين بتحركاته وأثبت صحة تصريحاته