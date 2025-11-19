- احتفلت الجماهير المغربية بتأهل منتخب الناشئين إلى ربع نهائي مونديال قطر بعد فوزهم على مالي، معبرة عن فخرها بقدرة الفريق على العودة القوية. - يواجه المنتخب المغربي تحديًا كبيرًا أمام البرازيل، حيث يعتبر الفوز عليهم خطوة حاسمة نحو النهائي، مما يعزز آمال الجماهير في تكرار إنجاز منتخب الشباب. - أكدت الجماهير على أهمية التركيز الذهني والعمل الجاد في المباراة المقبلة، مشيرة إلى أن الأداء القوي ضد مالي يجب أن يستمر لتحقيق النجاح المنشود.

رصدت كاميرا "العربي الجديد" احتفال العديد من الجماهير المغربية بالتأهل إلى ربع نهائي مونديال الناشئين في قطر، عقب الفوز المستحق على منتخب مالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ 16 في المسابقة الدولية، لتضرب كتيبة المدرب نبيل باها موعداً قوياً مع منتخب البرازيل.

وعبّرت الجماهير المغربية عن سعادتها بقدرة مواهب "أسود الأطلس" على العودة من بعيد، والتأهل إلى ربع نهائي مونديال الناشئين في قطر، إذ اعتبر العديد منهم أن كتيبة المدرب نبيل باها باتت مُطالبةً الآن بالوصول إلى نهائي المسابقة الدولية، والسير على خُطى ما فعله منتخب الشباب، الذي حسم لقب كأس العالم، التي أقيمت في تشيلي.

وأجمعت الجماهير المغربية على أن صغار "أسود الأطلس" استطاعوا إثبات جدارتهم في المواجهة ضد مالي، بفضل الأداء القوي الذي ظهر في دور الـ 16، لكنهم الآن ينتظرون المباراة المقبلة ضد البرازيل، وعليهم العمل بجد الآن، ونسيان ما حدث في مرحلة المجموعات، وهذا هو المستوى الحقيقي الذي كان يجب تقديمه منذ بداية المسابقة الدولية، والتركيز الذهني مهم جداً لحسم النتيجة ضد البرازيل.

وأكد المشجعون المغاربة أن المواجهة ضد البرازيل ستكون حاسمةً للغاية، لأن عبور هذا المنتخب القوي يعني الوصول إلى نصف النهائي، ودفعة كبرى للغاية في رحلة الوصول إلى النهائي، والعودة بلقب مونديال الناشئين إلى بلادهم، بعدما اضطر العديد من المشجعين إلى السفر من جميع أنحاء العالم، لمناصرة صغار "أسود الأطلس"، في مدرجات ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.