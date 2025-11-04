- أظهرت الجماهير المغربية ثقتها بمنتخب الناشئين رغم الخسارة أمام اليابان 0-2 في كأس العالم تحت 17 عاماً في الدوحة، معبرة عن أملها في العودة للمنافسة في المباريات المقبلة. - شهدت البطولة حضوراً تاريخياً لـ48 فريقاً لأول مرة، حيث تضم المجموعة الثانية أيضاً البرتغال وكالدونيا الجديدة. - استلهم المشجعون من تجربة الأرجنتين في مونديال 2022، حيث خسرت في البداية ثم فازت باللقب، مؤكدين أن كل شيء ممكن في كرة القدم.

أظهرت جماهير مغربية ثقتها بلاعبي منتخب بلادها بالرغم من الخسارة في أولى مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، في النسخة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، على ملعب أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير زون"، والتي تشهد حضوراً تاريخياً لـ48 فريقاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وانقاد منتخب المغرب للهزيمة أمام اليابان بنتيجة 0-2، ضمن المجموعة الثانية، التي تضمّ أيضاً البرتغال الفائزة على كالدونيا الجديدة بنتيجة 6-1. لكن وعلى الرغم من الحزن الذي ظهر في أعين المشجعين الذين كانوا يطمحون في تحقيق انطلاقة قوية لأسود المغرب الناشئين في هذه النسخة بقطر، فقد أعرب بعضهم عن ثقتهم بالتشكيلة الحالية، وقدرة الفريق على العودة للمنافسة خلال المباريات المقبلة.

وجالت كاميرا "العربي الجديد" في أنحاء منطقة أسباير، لاستطلاع آراء وتعليقات المشجعين بعد الخسارة، وقال أحد المشجعين: "شخصية البطل عند المغرب حتى لو خسرنا المباراة الأولى 0-2، وأي فريق عربي مرشح لأننا في قطر"، وأضاف آخر: "أنا أرشح المغرب دائماً حتى لو هُزمنا في أول مواجهة، شاهدنا ما حصل في مونديال 2022، يوم خسرت الأرجنتين أمام السعودية في أول لقاء، ثم ذهبت وحققت اللقب، كلّ شيء وارد في عالم كرة القدم".

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر في افتتاح مباريات كأس العالم 2022 في قطر أمام السعودية، لكن زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زحفوا إلى النهائي وتفوقوا على فرنسا بقيادة كيليان مبابي، ليحصد أبناء المدرب ليونيل سكالوني اللقب الثالث، وهو ما يراه بعض محبي منتخب المغرب ممكناً، على مبدأ أن لا مستحيل في عالم كرة القدم.