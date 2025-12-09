جماهير مصرية ترفع علم "الفدائي" وتردد: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

- رفعت الجماهير المصرية علم فلسطين في استاد البيت خلال مواجهة الأردن في كأس العرب 2025 بقطر، مع ترديد شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، مما يعكس التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني. - حظيت فلسطين باهتمام كبير من الجماهير العربية التي دعمت منتخب "الفدائي" بقيادة إيهاب أبو جزر، خاصة بعد معاناة الشعب الفلسطيني من حرب إبادة في غزة منذ أكتوبر 2023. - أصبح منتخب فلسطين محط أنظار الجماهير ووسائل الإعلام بعد تصدره المجموعة الأولى في البطولة وتأهله لمواجهة السعودية في ربع النهائي.

رفعت الجماهير المصرية علم دولة فلسطين المحتلة في استاد البيت قبل انطلاق المواجهة أمام منتخب الأردن، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ورصدت كاميرا "العربي الجديد" قيام الجماهير المصرية في مدرجات استاد البيت برفع علم دولة فلسطين المحتلة، الذي كُتب عليه "الحرية لفلسطين"، مع ترديد المشجعين عبارات مثل: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، فيما قاموا بعدها بثبيت العلم أمام المقاعد في المنطقة المخصصة لهم في الملعب، الذي يعد من التحف المعمارية.

وحظيت دولة فلسطين باهتمام بالغ من قِبل الجماهير العربية، التي حرصت على حضور مواجهات "الفدائي" من أجل الهتاف لكتيبة المدرب إيهاب أبو جزر وإظهار الدعم للقضية الأولى التي تشغل بال الشعوب العربية منذ سنوات طويلة، بعدما عانى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وأصبحت مواجهات منتخب فلسطين الأول، بقيادة مدربه إيهاب أبو جزر، محط أنظار الجماهير الرياضية والنجوم السابقين والنقاد والمحللين ووسائل الإعلام، التي تحرص دائماً على تغطية ما يقوم به نجوم "الفدائي" خلال بطولة كأس العرب 2025، التي استطاعوا تحقيق المفاجأة الكبرى فيها، بعدما تربعوا على عرش المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، وتمكنوا من الوصول إلى الدور ربع نهائي الذي سيواجهون فيه المنتخب السعودي.