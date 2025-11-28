- تستعد المنتخبات للمشاركة في كأس العرب 2025 في قطر، حيث تستضيف الدوحة البطولة للمرة الثانية بعد نجاح نسخة 2021 التي شهدت تتويج الجزائر. - الجماهير المصرية استقبلت منتخب الفراعنة بحماس في مطار حمد الدولي، لدعمه في سعيه لتعويض إخفاقه السابق، حيث وقع في مجموعة تضم الأردن، الكويت، والإمارات. - البطولة تقام من 2 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً، وتحت رعاية الفيفا، مما زاد من أهميتها وقيمة جوائزها، مع تغطية إعلامية واسعة.

تواصل المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025 في قطر، الوصول إلى الدوحة من أجل الدخول في أجواء البطولة التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل في ملاعب العاصمة، في ثاني نسخة تستضيفها قطر بعد نسخة 2021 التي عرفت نجاحاً كبيراً وشهدت تتويج المنتخب الجزائري.

وصنعت الجماهير المصرية أجواء مميزة في مطار حمد الدولي، بعد أن تجمعت لاستقبال منتخب الفراعنة، حيث تعالت الهتافات المشجعة للاعبين، وصدحت الحناجر بالأغاني والتشجيعات، في محاولة لضخ جرعة دعم معنوي كبيرة للمنتخب الذي يدخل المنافسة بهدف تعويض إخفاقه في الظفر باللقب في النسخة الماضية.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب الأردني، المتأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، إذ يسعى "النشامى" إلى تأكيد الطفرة الكروية التي يعيشها المنتخب، كما يواجه المنتخب الكويتي، الذي خطف بطاقة التأهل على حساب موريتانيا، في حين سيكون المنتخب الإماراتي الطرف الرابع في المجموعة، وسط رغبة قوية لديه لتعويض فشله في التأهل المباشر إلى المونديال، ثم تعثره في بلوغ الملحق العالمي بعد السقوط أمام المنتخب العراقي.

وسيحظى المنتخب المصري بدعم جماهيري كبير من الجالية المصرية المقيمة في الدوحة، كما كان عليه الحال في النسخة السابقة، إذ تسعى الجماهير إلى مساندة "الفراعنة" بقوة، رغم غياب أبرز العناصر التي ستشارك مع المنتخب الأول في كأس أفريقيا المقبلة نهاية ديسمبر/كانون الأول في المغرب.

وتقام كأس العرب من الثاني ديسمبر/كانون الأول حتى 18 من الشهر نفسه في الدوحة، بمشاركة 16 منتخباً يتنافسون على بطولة اكتسبت أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبحت تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتم رفع قيمة جوائزها لتضاهي بعض المنافسات القارية، إضافة إلى المتابعة الإعلامية الواسعة التي باتت تحظى بها.