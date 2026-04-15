جماهير مسلحة تقتحم تدريبات نادي ريمس الفرنسي

باريس

15 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 13:54 (توقيت القدس)
جماهير ريمس خلال مباراة ضد تولوز في 20 أبريل 2025 (ساثير كيلبا/Getty)
جماهير ريمس خلال مباراة ضد تولوز، 20 إبريل 2025 (ساثير كيلبا/Getty)
- اقتحم مشجعون مركز تدريب نادي ريمس الفرنسي بعد تعادل الفريق مع لافال، موجهين تهديدات خطيرة وعنصرية للاعبين، مما أثار صدمة داخل النادي.
- تطور الوضع بشكل مقلق حيث حمل بعض المشجعين أسلحة، مما زاد من خطورة الحادثة، خاصة مع وجود لاعبين شبان في المنشأة.
- أدان نادي ريمس بشدة هذه التصرفات، مؤكدًا على حماية اللاعبين وبدء الإجراءات القانونية، مشددًا على أن العنف في كرة القدم الفرنسية تجاوز الخطوط الحمراء.

اقتحم عدد من المشجعين مركز التدريب الخاص بنادي ريمس الفرنسي، في تصعيد غير مسبوق، بعد تعادل الفريق مع نظيره لافال بهدفين لمثلها، في مسابقة الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، يوم الجمعة الماضي. وبحسب صحيفة آر أم سي الفرنسية، مساء الثلاثاء، فقد اقتحم عدد من مشجعي النادي مركز التدريبات وانتظروا وصول اللاعبين، قبل أن يُطلقوا تهديدات مباشرة وخطيرة، تضمّنت عبارات عنصرية وتهديدات بالقتل، في مشهد أثار صدمة داخل أروقة النادي، وذلك عقب حالة الغضب التي سادت بين الجماهير، بعد التعادل الأخير أمام لافال.

وأضافت الصحيفة أن الوضع تطور بشكل مقلق، إذ لم تقتصر التهديدات على الأقوال فقط، بل أفيد بأن بعض المشجعين كانوا يحملون أسلحة أثناء اقتحامهم للمركز، ما زاد من خطورة الحادثة، خصوصاً أن المنشأة تضم أيضاً لاعبين شبان يقيمون داخلها.

وفي رد فعل رسمي، أدان نادي ريمس هذه التصرفات بشدة، معتبراً أن ما حدث تجاوز كل الخطوط الحمراء، خصوصاً بسبب طبيعة التهديدات والعنصرية التي طاولت اللاعبين، إضافة إلى وقوع الحادثة داخل مكان يُفترض أن يكون آمناً. وشدد النادي على أن حماية اللاعبين، خاصة الفئات الشابة، تبقى أولوية قصوى، في ظل هذه الأحداث الخطيرة التي تسلط الضوء مجدداً على مشكلة العنف في كرة القدم الفرنسية.

فرحة ديمبيلي ونجوم باريس في ملعب حديقة الأمراء، 8 فبراير 2026 (غلين غيرفوت/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

ديمبيلي الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي... وهذا ترتيب نجوم المغرب

وقال النادي في بيان رسمي: "ليلة الجمعة، اقتحم أفراد يدّعون انتماءهم إلى جماعة أولتريم (رابطة مشجعي الفريق)، بعضهم ملثمون ويحملون أسلحة بدائية الصنع، مركز تدريبنا، وانتظروا الفريق". وأضاف البيان أن "قوات الأمن اضطرت للتدخل لحماية اللاعبين والإدارة. نتفهم الإحباط وخيبة الأمل، لكن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال الترهيب أو التعليقات العنصرية أو التهديدات بالقتل". وخلصت إدارة ريمس إلى القول: "لقد تم تجاوز الخط الأحمر"، معلنة بدء "الإجراءات القانونية" بعد "تصاعد في السلوك العنيف وغير اللائق في النادي".

كيليان مبابي مع ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياغو برنابيو، 10 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مبابي من دون ألقاب مع ريال مدريد.. موسم صفري إضافي على الأبواب؟

يونس محمود يقدم الكأس قبل نهائي كأس آسيا، 10 فبراير 2024 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة كأس آسيا "السعودية 2027"

أرنولد عد الفوز والتأهل إلى كأس العالم، 1 إبريل 2026 (هيكتور فيفاس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أرنولد يفتح باب الاحتمالات ويؤجل حسم مستقبله مع منتخب العراق