جماهير كتالونيا تحتفي بفلسطين وترفع أعلام التضامن في ليلة تاريخية

شهد ملعب مونتجويك ليلة استثنائية جمعت بين الرياضة والهوية، بعدما تحوّلت المواجهة الودية بين المنتخب الفلسطيني ونظيره الكتالوني إلى حدث يتجاوز حدود كرة القدم. وارتسمت في المدرجات، وعلى أرضية الملعب مشاهد تضامن لافتة، ارتفعت فيها الأعلام، ورُددت فيها الهتافات، واندمج خلالها الأداء الرياضي مع رسائل إنسانية حملت صدى الحرب والألم والصمود.



وقدم المنتخب الفلسطيني وجهاً مميزاً جداً على أرضية الملعب، حين قابل مضيفه الكتالوني، وأظهر صلابة واضحة أمام لاعبين يرتدون أقمصة أندية عريقة مثل برشلونة وإسبانيول. وهدّد "الفدائي" مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، ما يعكس تطور مستوى المنتخب مع مشاركة أبرز لاعبيه خلال هذا اللقاء، الأمر الذي منحه حلولاً هجومية إضافية، مقارنة بالمواجهة الأخيرة.

وصنعت فرقة فنية لوحة بديعة تُعدّ من أشهر المعالم الثقافية في كتالونيا، وتعرف باسم "القلعة"، إذ شكّل المشاركون فيها بناءً بشرياً متماسكاً يتصاعد طبقة بعد أخرى، وارتفعت خلال العرض رايتان: الفلسطينية والكتالونية، في رسالة فنية واضحة تعبّر عن التضامن مع شهداء غزة وسكّانها، الذين عانوا طويلاً همجية حرب إبادة لم تُبقِ شيئاً، واستهدفت الأطفال والمدنيين دون استثناء.

ونشّطت فرق موسيقية الفترة التي سبقت المباراة، بينها فرقة فلسطينية أدّت النشيد الوطني الفلسطيني وسط تأثر الحاضرين، الذين احترموا اللحظة وتابعوها، بما يمثّله النشيد من هوية راسخة ووجود لا يمكن أن تمحوه الحرب، حتى إن طال أمدها، ودُفِعت خلالها أثمانٌ موجعة. وحيّا لاعبو المنتخب الفلسطيني المشجعين بـ "لفةٍ" حول الملعب، ورفعوا شارات النصر، بينما بادلهم المشجعون الكتالونيون بالأعلام الفلسطينية وبيافطات حملت عبارات قوية مثل: "فلسطين ستنتصر".

ورفعت الجماهير في المدرجات "تيفو" لافتاً جمع بين العَلمين: الفلسطيني والكتالوني، في أكثر من مناسبة، تعبيراً عن تضامنها مع المظلومين وضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورددت الهتافات مع مذيع الملعب، الذي قال بالحرف: "فيسكا كتالونيا، فيسكا بالستينا"، في تحية مزدوجة لإقليم كتالونيا ودولة فلسطين، وتكررت المشاهد ذاتها في إقليم الباسك خلال مواجهة "الفدائي" للمنتخب الباسكي، حين هتفت الجماهير باسم فلسطين بقوة لافتة.

واختُتمت الأمسية بروح إنسانية غلبت على كل ما عداها، بعدما وحّدت الهتافات والرايات وجدان الحاضرين حول قضية أثقلت القلوب ولامست الضمائر. وغادر المنتخب الفلسطيني أرضية "مونتجويك" وهو يحمل تقديراً استثنائياً من جماهير وجدت في حضوره ما يتجاوز الرياضة، فيما كرّست كتالونيا صورة التضامن، التي طبعت تاريخها.