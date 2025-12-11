جماهير فلسطين والسعودية تُبدع في ملعب لوسيل: رسالة مشتركة وحضور حاشد

- شهدت مباراة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 لحظات تاريخية، حيث تميزت بتنافس رياضي قوي وإصرار المنتخبين على الوصول إلى المربع الذهبي، وسط حضور جماهيري كبير أشعل المدرجات. - رفع علمي فلسطين والسعودية جنباً إلى جنب في استاد لوسيل، مما يعكس التضامن العربي مع فلسطين، ويؤكد أن البطولة تتجاوز كونها حدثاً رياضياً لتصبح رسالة دعم للقضية الفلسطينية. - سجلت المباراة ثاني أكبر حضور جماهيري في البطولة، حيث حضرها 77,197 مشجعاً، مما يعكس الشغف الكبير بالبطولة.

شهدت مباراة فلسطين والسعودية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العرب (فيفا قطر 2025) العديد من اللقطات المميزة والتاريخية التي تخلد هذه المواجهة ضمن أفضل المباريات في البطولة، خاصة من حيث التنافس الرياضي القوي بين المنتخبين طوال فترات اللعب، مع إصرار كل منتخب على الوصول إلى المربع الذهبي وإسعاد الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة وأشعلت المدرجات بتحفيز اللاعبين.

وقبل ضربة البداية، فإن رفع علمي البلدين جنباً إلى جنب في مدرجات استاد لوسيل كان من اللقطات التي تؤكد أن كأس العرب لم تعد مجرد حدث رياضي كبير فقط، بل هي مسابقة تحمل في طياتها أبعاداً قوية، من خلال توجيه رسائل تؤكد التضامن العربي مع شعب فلسطين، الذي عانى لسنوات من الاحتلال الإسرائيلي، آخرها حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ رفعت الجماهير عَلمي البلدين جنباً إلى جنب، في إشارة إلى التضامن الكبير مع فلسطين، وتبني القضية العادلة، وأن التنافس الرياضي لا يمكن أن يهدم الارتباط القوي بين الشعوب، الذي كرّسته المنافسة حتى الآن.

كما أن لقاء فلسطين والسعودية دخل تاريخ البطولة بثاني أكبر حضور جماهيري في هذه النسخة، إذ حضر اللقاء 77.197 مشجعاً لدعم "الفدائي" و"الأخضر" والاستمتاع بعرض قوي مشوق ومثير، مع الإشارة إلى أن عدد المشجعين الأكبر سجل في مواجهة الأخضر السعودي مع المغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والذي بلغ 78 ألفاً و131 مشجعاً.