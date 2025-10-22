 جماهير غلطة سراي تضيء مدرجاتها بعلم فلسطين: أوقفوا الإبادة الجماعية

- أشعلت جماهير غلطة سراي ملعب رامس بارك بألوان العلم الفلسطيني، رافعةً لافتات تدعو لوقف الإبادة وتحرير فلسطين، مما حول المباراة إلى منصة تضامن مع الشعب الفلسطيني ورسالة سلام عالمية. - جسّد المشجعون تضامنهم بطرق إبداعية، حيث تزيّنت المدرجات بألوان العلم الفلسطيني، مؤكدين أن كرة القدم يمكن أن تكون صوتاً إنسانياً قوياً، لا يقل عن المنصات السياسية والإعلامية. - أضفى المشهد رمزية خاصة على المواجهة الأوروبية، حيث امتزجت المنافسة الرياضية بالتعبير عن موقفٍ أخلاقي، مما يعكس التزاماً مجتمعياً واسعاً بالقضية الفلسطينية.

أشعلت جماهير غلطة سراي التركي مدرجات ملعب رامس بارك في إسطنبول بألوان العلم الفلسطيني، خلال المباراة التي جمعت فريقها بضيفه بودو غليمت النرويجي، ضمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. ورفع المشجعون آلاف اللافتات والأوراق الملوّنة لتشكيل علم فلسطين على المدرجات الشمالية، فيما ارتفعت عبارة ضخمة تقول: "أوقفوا الإبادة"، إلى جانب لافتة أخرى كُتب عليها "فلسطين حرة"، لتتحول المباراة إلى منصة تضامن مع الشعب الفلسطيني، ورسالة سلام من الملاعب التركية إلى العالم بأسره.

وجسّد مشجعو غلطة سراي تضامنهم بطرق إبداعية، إذ تزيّنت المدرجات بألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر في لوحةٍ بصرية لافتة خطفت أنظار العدسات، فيما دوّت الهتافات المؤيدة لفلسطين قبل انطلاق المباراة وأثناءها، ليؤكد جمهور النادي التركي أن كرة القدم يمكن أن تكون صوتاً إنسانياً، لا يقل قوة عن المنصات السياسية والإعلامية.

وأضفى المشهد رمزية خاصة على المواجهة الأوروبية، إذ امتزجت المنافسة الرياضية بالتعبير عن موقفٍ أخلاقي، في وقت تتكشف فيه مشاهد الدمار والمعاناة في غزة من جراء حرب الإبادة الإسرائيلية. واستثمرت جماهير غلطة سراي حضورها الكبير لتوجيه رسالة علنية ضد الحرب، استمراراً لتقليد تركي معروف بدعم القضية الفلسطينية في مختلف المناسبات الرياضية.

واستعاد المتابعون صوراً مشابهة من تاريخ النادي، حين رفع جمهوره شعارات تضامنية، خلال الاعتداءات السابقة على غزة، ما جعل من غلطة سراي أحد أبرز الأندية الأوروبية، التي لا تفصل بين الكرة والقيم الإنسانية. واعتبر محللون أن ما حدث في إسطنبول يعكس موقفاً مجتمعياً واسعاً، يتجاوز حدود التشجيع إلى الالتزام الأخلاقي بقضية يعتبرها الأتراك قضيتهم.

وأنهت الجماهير أمسيتها على إيقاع الهتاف لفلسطين، فيما تداولت وسائل الإعلام الدولية صور المدرجات المُزيّنة بالعلم الفلسطيني. وأثبتت جماهير غلطة سراي أن كرة القدم، رغم تنافسها الشرس، لا تزال تملك القدرة على حمل قضايا الشعوب، وإيصال صوت المظلومين إلى أبعد مدرج في أوروبا.