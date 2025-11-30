جماهير سورية تدخل أجواء كأس العرب: احتفالات وأغانٍ وهتافات

بعيدا عن الملاعب
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
30 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:27 (توقيت القدس)
تأمل جماهير سورية في رؤية منتخبها يصل نهائي كأس العرب (العربي الجديد/Getty)
تأمل جماهير سورية في رؤية منتخبها يصل نهائي كأس العرب (العربي الجديد/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الجماهير السورية في الدوحة تحتفل ببطولة كأس العرب 2025، حيث يواجه منتخبها تحديات كبيرة في المجموعة الأولى مع قطر وتونس وفلسطين، وسط أجواء حماسية في سوق واقف.
- رئيس رابطة الرياضيين السوريين في قطر، صافي فوال، يبرز الجهود المبذولة لتنظيم فعاليات للجماهير، بعد تأهل المنتخب السوري المتأخر بفوزه على جنوب السودان.
- الجماهير تطالب المدرب الإسباني خوسيه لانا بتقديم أداء مميز في البطولة، وتجاوز عقبة تونس في الافتتاح لضمان التأهل للدور القادم.

دخلت الجماهير السورية الحاضرة في العاصمة القطرية الدوحة، أجواء بطولة كأس العرب 2025، التي تنطلق منافساتها غداً الاثنين، عندما تفتح كتيبة المدرب الإسباني، خوسيه لانا، مواجهات المسابقة، بملاقاة منتخب تونس على استاد أحمد بن علي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القدس المحتلة.

واحتفلت الجماهير السورية في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل ساعات على انطلاق منافسات كأس العرب 2025، من خلال ترديد الأغاني الشعبية وإطلاق الهتافات المناصرة لمنتخب بلادها، الذي تنتظره مهمة صعبة للغاية، بعدما وضعته القرعة في المجموعة الأولى بالمسابقة، برفقة منتخبات: قطر وتونس وفلسطين.

ومن جهته، أكد رئيس العلاقات العامة في رابطة الرياضيين والمشجعين السوريين في قطر، صافي فوال، في حديثه مع "العربي الجديد"، أنهم يعملون منذ عدة أيام فقط، على تنظيم الكثير من الفعاليات، التي تخص الجماهير الرياضية في بطولة كأس العرب 2025، نظراً لأن المنتخب تأهل إلى المسابقة، عقب تغلبه على منتخب جنوب السودان في التصفيات، بهدفين مقابل لا شيء.

واعتبر صافي فوال أن الرابطة تقوم بعمل كبير للغاية، نظراً إلى أن منتخب سورية تأهل متأخراً إلى المسابقة، بالإضافة إلى أن القرعة جعلت كتيبة المدرب الإسباني، خوسيه لانا، تفتح بطولة كأس العرب 2025، أمام منتخب تونس، ما يعني أن العمل أصبح مضاعفاً، بخاصة بعدما أكد أن عدد الجماهير السورية الموجودة في العاصمة القطرية ضخم للغاية، إلا أن كل شيء يهون من أجل صالح المنتخب.

تكشف محروس عن حظوظ سورية في كأس العرب 2025 (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

نزار محروس: سورية ستكون الحصان الأسود في كأس العرب

ويذكر أن الجماهير السورية، تُطالب كتيبة المدرب الإسباني، خوسيه لانا، بضرورة تقديم الأداء الجيد والممتع في بطولة كأس العرب 2025، والعمل على تجاوز عقبة منتخب تونس في مواجهة الافتتاح، ومحاولة عدم الخسارة أمام قطر وفلسطين، حتى يضمن "نسور قاسيون" إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور القادم في المسابقة.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
لوبيتيغي مع الهاشمي في المؤتمر الصحافي بالدوحة، 30 نوفمبر 2025 (الاتحاد القطري)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

لوبيتيغي يكشف استراتيجية منتخب قطر قبل انطلاق كأس العرب 2025

أبو جزر مع محاجنة خلال المؤتمر الصحافي في الدوحة، 30 نوفمبر 2025 (الاتحاد الفلسطيني)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أبو جزر قبل افتتاح كأس العرب: إنّها مهمة وطنية ونسعى لإسعاد شعبنا

فرحة فلامينغو بتحقيق لقب بطولة كأس ليبيرتادوريس 2025، 29 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

فلامنغو بطلاً لليبرتادوريس: لقب يُقرّب البرازيل من الأرجنتين