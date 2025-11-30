جماهير سورية تدخل أجواء كأس العرب: احتفالات وأغانٍ وهتافات

- الجماهير السورية في الدوحة تحتفل ببطولة كأس العرب 2025، حيث يواجه منتخبها تحديات كبيرة في المجموعة الأولى مع قطر وتونس وفلسطين، وسط أجواء حماسية في سوق واقف. - رئيس رابطة الرياضيين السوريين في قطر، صافي فوال، يبرز الجهود المبذولة لتنظيم فعاليات للجماهير، بعد تأهل المنتخب السوري المتأخر بفوزه على جنوب السودان. - الجماهير تطالب المدرب الإسباني خوسيه لانا بتقديم أداء مميز في البطولة، وتجاوز عقبة تونس في الافتتاح لضمان التأهل للدور القادم.

دخلت الجماهير السورية الحاضرة في العاصمة القطرية الدوحة، أجواء بطولة كأس العرب 2025، التي تنطلق منافساتها غداً الاثنين، عندما تفتح كتيبة المدرب الإسباني، خوسيه لانا، مواجهات المسابقة، بملاقاة منتخب تونس على استاد أحمد بن علي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القدس المحتلة.

واحتفلت الجماهير السورية في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل ساعات على انطلاق منافسات كأس العرب 2025، من خلال ترديد الأغاني الشعبية وإطلاق الهتافات المناصرة لمنتخب بلادها، الذي تنتظره مهمة صعبة للغاية، بعدما وضعته القرعة في المجموعة الأولى بالمسابقة، برفقة منتخبات: قطر وتونس وفلسطين.

ومن جهته، أكد رئيس العلاقات العامة في رابطة الرياضيين والمشجعين السوريين في قطر، صافي فوال، في حديثه مع "العربي الجديد"، أنهم يعملون منذ عدة أيام فقط، على تنظيم الكثير من الفعاليات، التي تخص الجماهير الرياضية في بطولة كأس العرب 2025، نظراً لأن المنتخب تأهل إلى المسابقة، عقب تغلبه على منتخب جنوب السودان في التصفيات، بهدفين مقابل لا شيء.

واعتبر صافي فوال أن الرابطة تقوم بعمل كبير للغاية، نظراً إلى أن منتخب سورية تأهل متأخراً إلى المسابقة، بالإضافة إلى أن القرعة جعلت كتيبة المدرب الإسباني، خوسيه لانا، تفتح بطولة كأس العرب 2025، أمام منتخب تونس، ما يعني أن العمل أصبح مضاعفاً، بخاصة بعدما أكد أن عدد الجماهير السورية الموجودة في العاصمة القطرية ضخم للغاية، إلا أن كل شيء يهون من أجل صالح المنتخب.

ويذكر أن الجماهير السورية، تُطالب كتيبة المدرب الإسباني، خوسيه لانا، بضرورة تقديم الأداء الجيد والممتع في بطولة كأس العرب 2025، والعمل على تجاوز عقبة منتخب تونس في مواجهة الافتتاح، ومحاولة عدم الخسارة أمام قطر وفلسطين، حتى يضمن "نسور قاسيون" إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور القادم في المسابقة.