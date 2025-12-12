جماهير سعودية تشيد بأداء منتخب فلسطين وتؤكد طموح التتويج باللقب

- تأهل المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على فلسطين 2-1، وسط أجواء من الفرح والثقة والتقدير للمنافس، حيث أبدى الجمهور السعودي رضاهم عن الأداء واحتفلوا بالتأهل مع احترامهم لأداء منتخب فلسطين القوي. - عبر مشجعون سعوديون عن مشاعر متوازنة تجمع بين الثقة بقدرات "الأخضر" واحترام "الفدائي"، مع اعترافهم بقوة المنتخب الفلسطيني رغم عدم الرضا الكامل عن أداء السعودية. - أبدى المشجعون ثقتهم في قدرة المنتخب السعودي على الفوز بالبطولة، مع تمنياتهم بالتوفيق لمنتخب فلسطين، مؤكدين جاهزية "الأخضر" لمواجهة المغرب في النهائي.

عقب صافرة النهاية وتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، إثر الفوز على فلسطين 2-1، مساء الخميس، بدت أجواء الجماهير السعودية مزيجاً بين الفرح والثقة والتقدير للمنافس. وعكست الردود أجواءً عامة لدى جمهور منتخب السعودية، إذ غلب عليها الشعور بالرضا عن الأداء والاحتفال بالتأهل، مع تقدير واضح لما قدمه منتخب فلسطين طوال البطولة، خصوصاً أن المباراة اتسمت بمستوى تنافسي قوي حتى اللحظات الأخيرة.

ولم تقتصر ردة الفعل على الفرح بالفوز فقط، بل ظهرت مشاعر متوازنة تجمع بين الثقة بقدرات "الأخضر"، واحترام ما قدمه "الفدائي". وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال مشجع لمنتخب السعودية، بعد الخروج من استاد لوسيل، مسرح اللقاء: "المواجهة جيدة فنياً، لكن بصراحة السعودية ليست بالمستوى الذي نطمح له. الحمد لله حققنا الفوز، ونبارك لفلسطين أيضاً على المستوى الذي قدمه منتخبها"، في إشارة إلى عدم رضاه الكامل عن أداء "الأخضر" مع اعترافه بقوة منتخب فلسطين.

وعبر مشجع آخر عن سعادته بالتأهل، قائلاً: "ألف مبروك، وإن شاء الله طموحنا البطولة.. كل التوفيق لمنتخب فلسطين الذي ظهر بأداء مبهر"، موجهاً رسالة تحمل احتراماً للمنافس، مع ثقة كبيرة بإمكانات منتخب السعودية في المراحل المقبلة من البطولة. وقال أحد المشجعين السعوديين بعد المباراة بثقة واضحة: "الفريق اليوم قدّم مستوى يثبت أنه جاهز للقب، سنواجه منتخب المغرب في اللقاء النهائي، وهذا المنتخب يستحق البطولة".