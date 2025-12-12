جماهير سعودية تشيد بأداء منتخب فلسطين وتؤكد طموح التتويج باللقب

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
12 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:36 (توقيت القدس)
جماهير لمنتخب السعودية في استاد لوسيل، 11 ديسمبر 2025، (إبراهيم العمري/رويترز)
جماهير لمنتخب السعودية في استاد لوسيل، 11 ديسمبر 2025، (إبراهيم العمري/رويترز)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تأهل المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على فلسطين 2-1، وسط أجواء من الفرح والثقة والتقدير للمنافس، حيث أبدى الجمهور السعودي رضاهم عن الأداء واحتفلوا بالتأهل مع احترامهم لأداء منتخب فلسطين القوي.

- عبر مشجعون سعوديون عن مشاعر متوازنة تجمع بين الثقة بقدرات "الأخضر" واحترام "الفدائي"، مع اعترافهم بقوة المنتخب الفلسطيني رغم عدم الرضا الكامل عن أداء السعودية.

- أبدى المشجعون ثقتهم في قدرة المنتخب السعودي على الفوز بالبطولة، مع تمنياتهم بالتوفيق لمنتخب فلسطين، مؤكدين جاهزية "الأخضر" لمواجهة المغرب في النهائي.

عقب صافرة النهاية وتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، إثر الفوز على فلسطين 2-1، مساء الخميس، بدت أجواء الجماهير السعودية مزيجاً بين الفرح والثقة والتقدير للمنافس. وعكست الردود أجواءً عامة لدى جمهور منتخب السعودية، إذ غلب عليها الشعور بالرضا عن الأداء والاحتفال بالتأهل، مع تقدير واضح لما قدمه منتخب فلسطين طوال البطولة، خصوصاً أن المباراة اتسمت بمستوى تنافسي قوي حتى اللحظات الأخيرة.

ولم تقتصر ردة الفعل على الفرح بالفوز فقط، بل ظهرت مشاعر متوازنة تجمع بين الثقة بقدرات "الأخضر"، واحترام ما قدمه "الفدائي". وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال مشجع لمنتخب السعودية، بعد الخروج من استاد لوسيل، مسرح اللقاء: "المواجهة جيدة فنياً، لكن بصراحة السعودية ليست بالمستوى الذي نطمح له. الحمد لله حققنا الفوز، ونبارك لفلسطين أيضاً على المستوى الذي قدمه منتخبها"، في إشارة إلى عدم رضاه الكامل عن أداء "الأخضر" مع اعترافه بقوة منتخب فلسطين. 

تحدث الشريف عن الحالات التحكيمية بين السعودية وفلسطين (العربي الجديد/رويترز)
كرة عربية
التحديثات الحية

هل تعرض منتخب فلسطين لظلم تحكيمي أمام السعودية؟ الشريف يُفسر

وعبر مشجع آخر عن سعادته بالتأهل، قائلاً: "ألف مبروك، وإن شاء الله طموحنا البطولة.. كل التوفيق لمنتخب فلسطين الذي ظهر بأداء مبهر"، موجهاً رسالة تحمل احتراماً للمنافس، مع ثقة كبيرة بإمكانات منتخب السعودية في المراحل المقبلة من البطولة. وقال أحد المشجعين السعوديين بعد المباراة بثقة واضحة: "الفريق اليوم قدّم مستوى يثبت أنه جاهز للقب، سنواجه منتخب المغرب في اللقاء النهائي، وهذا المنتخب يستحق البطولة".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
جماهير فلسطين تدعم الفدائي أمام السعودية، 11 ديسمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مشجعو "الفدائي": منتخب فلسطين رفع رأسنا وهذا سبب خروجنا من كأس العرب

الدباغ في استاد لوسيل في 11 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

عدي الدباغ نجم فلسطين: كرة القدم تفاصيل صغيرة وهذا رأيي بالحكم

تحدث المشجع المغربي عن بطولة كأس العرب 2025 (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مشجع مغربي يحتفي بمنتخبه في كأس العرب بتناول "الرقاق القطري"