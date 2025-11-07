جماهير تونس تبرز سبب الخسارة أمام الأرجنتين وترفع التحدي في مواجهة بلجيكا

07 نوفمبر 2025
ماذا قالت جماهيـر المنتخب التــونسي بعد الخسارة أمـام الأرجنتين ؟
- رغم الخسارة أمام الأرجنتين (0-1)، لا تزال فرص تونس في التأهل للدور الثاني قوية بعد فوزها الكبير على فيجي (6-0)، وتستعد لمواجهة بلجيكا في محاولة للفوز بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة.

- الجماهير التونسية أجمعت على أن المنتخب استحق نتيجة أفضل ضد الأرجنتين، مشيرة إلى أن المدرب أمين النفاتي لم يستغل مهارات اللاعبين بشكل مثالي، مما أثر على الأداء والنتيجة.

- بعض المشجعين أبدوا تفاؤلهم بقدرة تونس على التعويض في المباريات المقبلة، مؤكدين ثقتهم في إمكانيات اللاعبين لتحقيق الفوز على بلجيكا.

انقاد منتخب تونس إلى خسارته الأولى، في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر، بنتيجة (0-1)، أمام المنتخب الأرجنتيني، وهذه النتيجة لا تؤثر كثيراً في فرص تونس بالتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة، إذ سبق لـ"نسور قرطاج" الانتصار في اللقاء الافتتاحي أمام فيجي بنتيجة (6-0)، وسيخوض أبناء المدرب أمين النفاتي المباراة الثالثة أمام بلجيكا، في محاولة للفوز بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد" موقف عدد من الجماهير التونسية، التي حضرت المواجهة أمام الأرجنتين، ونقلت تعليقاتها عن المباراة، إذ كان هناك إجماع على أن منتخب تونس استحق نتيجة أفضل في مواجهة منتخب قوي، واعتبر البعض منهم أن المدرب النفاتي لم يُحسن توظيف قدرات بعض اللاعبين، الذين يملكون مهارات عالية، كانت كفيلة بأن تساعد منتخب تونس في حصد نتيجة أفضل، لو تمّ وضعهم في الخطط، التي تتناسب مع مهاراتهم العالية.

النفاتي واثق من نجاح منتخب تونس (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
النفاتي مدرب منتخب تونس: سنسعد الجماهير وسنكون مثل منتخب إيطاليا

وقال مشجع تونسي بعد اللقاء: "الهزيمة عادية، ولكن المشكلة في تفكير المدربين، لأننا نملك لاعبين ذوي تكوين جيد، وينشطون في أندية معروفة بأوروبا، فالمدرب قد يرفض اللعب الهجومي، رغم وجود أسماء مميزة، كما أن المدرب يقيُد اللاعبين بالتوجيهات الدفاعية، فلاعب مثل وسيم سلامة (باريس سان جيرمان)، لعب في مركز غير مركزه، وذلك في مقدمة الهجوم، رغم أنه لاعب وسط ملعب"، كما أظهر البعض الآخر من الجماهير تفاؤلاً بقدرة تونس على التعويض في المباريات المقبلة، معربين عن ثقتهم في أن "نسور قرطاج" الصغار باستطاعتهم الفوز على بلجيكا، ذلك أن الخسارة الأخيرة كانت ضد منتخب قوي، ويملك قدرات جيدة.

