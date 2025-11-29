جماهير تونسية تشعل أجواء سوق واقف: دعم لنسور قرطاج قبل كأس العرب

- الجماهير التونسية تشعل الأجواء في سوق واقف بالدوحة، معبرة عن دعمها الكبير لمنتخب "نسور قرطاج" قبل مواجهته الافتتاحية ضد سورية في كأس العرب 2025. - مشجعون تونسيون يؤكدون ثقتهم في فوز منتخبهم بالبطولة بعد خيبة الأمل في 2021، ويأملون في تصدر المجموعة الأولى والتأهل للمباراة النهائية. - القرعة تضع تونس في مجموعة تضم قطر، سورية، وفلسطين، حيث يسعى المنتخب لتحقيق الفوز في مباراته الأولى ضد سورية.

أشعلت الجماهير التونسية الأجواء في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما أظهرت دعمها الكبير لمنتخب "نسور قرطاج" الذي يستعد لخوض مواجهته الافتتاحية ضد منتخب سورية، الاثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025.

وعبرت الجماهير التونسية في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة عن سعادتها بالأجواء الرائعة بين المشجعين، الذين باشروا التعبير عن مساندتهم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 التي ستنطلق في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، فيما أكد أحد المشجعين التونسيين في حديثه مع "العربي الجديد" أن هذه النسخة ستكون من نصيب "نسور قرطاج"، بعد خيبة الأمل التي حدثت في عام 2021، عندما خسروا المواجهة النهائية أمام الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.

ومن جهته، قال مشجع تونسي إن ما يفعله الجمهور التونسي أمر طبيعي، لأنه دائماً ما يسارع إلى دعم "نسور قرطاج" في أي بطولة، مضيفاً: "نريد أن يتصدر منتخبنا المجموعة الأولى، ويذهب إلى المواجهة النهائية في بطولة كأس العرب 2025"، فيما أضاف آخر: "أشجع منتخبنا في أي مكان، وأحرص على حضور المواجهات، لكن علينا أن نحقق الفوز على سورية في المباراة الأولى بالبطولة".

ويذكر أن القرعة أوقعت منتخب تونس في المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، التي تضم منتخب قطر (مستضيف المسابقة) بالإضافة إلى منتخب سورية، الذي وصل إلى البطولة عقب فوزه على منتخب جنوب السودان في التصفيات بهدفين مقابل لا شيء، وأيضاً منتخب فلسطين، الذي حسم المباراة أمام ليبيا في التصفيات بركلات الترجيح (4-3).