جماهير تونسية تدعم منتخب بلادها رغم الوداع من مونديال الناشئين

كشفت جماهير تونسية، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن أسباب الخروج من بطولة مونديال الناشئين في قطر، عقب الخسارة أمام منتخب النمسا، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة الدولية.

وقال مشجع تونسي: "أسباب الخسارة أمام النمسا، هي عدم وجود الجانب الذهني للمواهب في المنتخب، الذين قدموا أداءً جيداً للغاية، لكن هناك خطأ وحيداً من قِبل الحارس سليم بوعسكر، الذي أظهر مستوى مميزاً، إلا أنه غيّر وجه المباراة، بسبب ما فعله، ومنتخب النمسا قبل الهدية، ونتمنى الآن التوفيق لمنتخب تونس في بطولة كأس العرب المقبلة في الدوحة، حتى يرسم السعادة على وجوهنا".

ومن جهتها، قالت مشجعة تونسية: "أتمنى حظاً أوفر لنجومنا الصغار، ولعبنا بندية ضد النمسا، لكن هذا هو قانون اللعبة، والحظ حالفهم أمامنا، ونتمنى أن يتم دراسة وتقييم ما حدث في مونديال الناشئين، لكن الآن علينا التركيز في بطولة كأس العرب المقبلة، وسنكون عوناً وسنداً لمنتخب تونس، وأيضاً هناك بطولة كأس أمم أفريقيا، رغم أن الأداء متذبذب، لكن كرة القدم تنجح في حال عملنا على أنفسنا كثيراً، لأننا نملك تاريخاً كبيراً".

وأضاف مشجع تونسي: "لم يقصر مواهب منتخب تونس في مونديال الناشئين في قطر، والأخطاء الفردية تحدث في عالم كرة القدم، لكن علينا التعلم من الأخطاء، حتى نبني مستقبل هذا المنتخب، مع تدعيم الفريق بعدد من المواهب، والآن لدينا كأس العرب في قطر أيضاً، لكن منتخبات أفريقيا لديها حظوظ كبيرة، وهدفنا هو حسم اللقب، بعدما وصلنا النهائي في النسخة الماضية".

وتابعت مشجعة تونسية: "لا أفهم تكتيك كرة القدم، لكن منتخب تونس قدم مباراة جيدة أمام النمسا، إلا أن التركيز غاب في اللحظات الأخيرة، وسجلت النمسا هدفين، وبحول الله يقدمون أفضل ما لديهم في البطولة خلال العام المقبل". فيما أضاف مشجع آخر: "الأخطاء هي سبب الخسارة أمام النمسا، وما حدث في الدقائق الأخيرة جعل لاعبينا يخرجون عن تركيزهم، والجماهير التونسية كانت علامة فارقة في هذه النسخة".

وأكد عدد من المشجعين أن الأخطاء هي سبب الهزيمة أمام النمسا، فيما شدد مشجع أنه على الجهاز الفني الحفاظ على هذه المجموعة، وتدعيمها بمواهب شابة أخرى، حتى تقدم صورة رائعة للغاية في مونديال الناشئين القادم بالدوحة، والآن تركيزنا سيكون منصباً على مساندة منتخبنا في كأس العرب المقبلة.