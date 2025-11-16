جماهير تونسية تدعم منتخب بلادها رغم الوداع من مونديال الناشئين

بعيدا عن الملاعب
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
16 نوفمبر 2025
جماهير تونسية تعلق على أسباب الخروج من مونديال الناشئين
+ الخط -

كشفت جماهير تونسية، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن أسباب الخروج من بطولة مونديال الناشئين في قطر، عقب الخسارة أمام منتخب النمسا، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة الدولية.

وقال مشجع تونسي: "أسباب الخسارة أمام النمسا، هي عدم وجود الجانب الذهني للمواهب في المنتخب، الذين قدموا أداءً جيداً للغاية، لكن هناك خطأ وحيداً من قِبل الحارس سليم بوعسكر، الذي أظهر مستوى مميزاً، إلا أنه غيّر وجه المباراة، بسبب ما فعله، ومنتخب النمسا قبل الهدية، ونتمنى الآن التوفيق لمنتخب تونس في بطولة كأس العرب المقبلة في الدوحة، حتى يرسم السعادة على وجوهنا".

ومن جهتها، قالت مشجعة تونسية: "أتمنى حظاً أوفر لنجومنا الصغار، ولعبنا بندية ضد النمسا، لكن هذا هو قانون اللعبة، والحظ حالفهم أمامنا، ونتمنى أن يتم دراسة وتقييم ما حدث في مونديال الناشئين، لكن الآن علينا التركيز في بطولة كأس العرب المقبلة، وسنكون عوناً وسنداً لمنتخب تونس، وأيضاً هناك بطولة كأس أمم أفريقيا، رغم أن الأداء متذبذب، لكن كرة القدم تنجح في حال عملنا على أنفسنا كثيراً، لأننا نملك تاريخاً كبيراً".

وأضاف مشجع تونسي: "لم يقصر مواهب منتخب تونس في مونديال الناشئين في قطر، والأخطاء الفردية تحدث في عالم كرة القدم، لكن علينا التعلم من الأخطاء، حتى نبني مستقبل هذا المنتخب، مع تدعيم الفريق بعدد من المواهب، والآن لدينا كأس العرب في قطر أيضاً، لكن منتخبات أفريقيا لديها حظوظ كبيرة، وهدفنا هو حسم اللقب، بعدما وصلنا النهائي في النسخة الماضية".

من مواجهة أوغندا والسنغال في مونديال الناشئين، 15 نوفمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

مونديال الناشئين... منتخبات أفريقيا تهدد كبار العالم بإنجازات بارزة

وتابعت مشجعة تونسية: "لا أفهم تكتيك كرة القدم، لكن منتخب تونس قدم مباراة جيدة أمام النمسا، إلا أن التركيز غاب في اللحظات الأخيرة، وسجلت النمسا هدفين، وبحول الله يقدمون أفضل ما لديهم في البطولة خلال العام المقبل". فيما أضاف مشجع آخر: "الأخطاء هي سبب الخسارة أمام النمسا، وما حدث في الدقائق الأخيرة جعل لاعبينا يخرجون عن تركيزهم، والجماهير التونسية كانت علامة فارقة في هذه النسخة".

وأكد عدد من المشجعين أن الأخطاء هي سبب الهزيمة أمام النمسا، فيما شدد مشجع أنه على الجهاز الفني الحفاظ على هذه المجموعة، وتدعيمها بمواهب شابة أخرى، حتى تقدم صورة رائعة للغاية في مونديال الناشئين القادم بالدوحة، والآن تركيزنا سيكون منصباً على مساندة منتخبنا في كأس العرب المقبلة.

دلالات

ذات صلة

لاعب الوسط التونسي حزين بعد توقف حلم بلاده في مونديال الناشئين بقطر (جورج كودرون/ Getty)

رياضة

الشعباني: نسور قرطاج كانوا نداً قوياً والهفوات ساهمت في الخسارة

عبر لاعب منتخب تونس للناشئين لكرة القدم، محمد عزيز الشعباني، عن حزنه، بعد توقف الحلم التونسي عند دور الـ 32 في مسابقة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً

كشف النفاتي أسباب خروج تونس من مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

النفاتي مدرب تونس يروي أسباب وداع مونديال الناشئين

تحدث مدرب منتخب تونس تحت 17 عاماً أمين النفاتي (41 عاماً) لوسائل الإعلام، بعد خروج صغار "نسور قرطاج" من بطولة مونديال الناشئين في قطر.

حمل أبو زريق قميص الترجي في الفترة السابقة (العربي الجديد/Getty)

رياضة

شرارة يكشف طموح الأردن في كأس العرب ويوجه رسالة للترجي

أكد لاعب منتخب الأردن محمد أبو زريق "شرارة" أن الأجواء في تونس كانت مميزة للغاية خلال المواجهة الودية التي جمعت "النشامى" بنظيره التونسي.

سيواجه منتخب المغرب نظيره المالي في الدور المقبل (العربي الجديد/Getty)

رياضة

باها يكشف سرّ تأهل ناشئي المغرب ويرفع سقف التحدي قبل لقاء مالي

حقق منتخب المغرب تحت 17 عاماً تأهلاً ثميناً إلى دور الـ16 من كأس العالم في قطر. وبعد المباراة، عبّر مدرب المنتخب نبيل باها عن رضاه الكبير بأداء لاعبيه.

المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة فلسطين الودية أمام إقليم الباسك، 15 نوفمبر 2025 (ريكاردو لارينا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ليلة تاريخية في سان ماميس: فلسطين تكسب احترام الباسك

رفعت الجماهير في الباسك أعلام فلسطين، 15 نوفمبر 2025 (أندير غيلينيا/فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

الجماهير الباسكية ترحب بمنتخب فلسطين وتحتضن التضامن مع غزة

لاعب الوسط التونسي حزين بعد توقف حلم بلاده في مونديال الناشئين بقطر (جورج كودرون/ Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الشعباني: نسور قرطاج كانوا نداً قوياً والهفوات ساهمت في الخسارة