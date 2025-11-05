جماهير تونسية تتوقع نتيجة مواجهة الأرجنتين.. وحلم "الفينال" في البال

يلتقي منتخب تونس تحت 17 عاماً نظيره الأرجنتيني في يومٍ حاسمٍ من مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين في قطر، غداً الخميس، والتي تحمل طابعاً خاصّاً لنسور قرطاج والمشجعين، الذين سيحتشدون لتشجيع الفريق بكلّ حماس، وهنا استطلع "العربي الجديد" آراء شريحة من جماهير تونسية حاضرة في الدوحة.

وبدت الثقة حاضرة لدى جماهير منتخب تونس، والتي نظرت إلى هذا اللقاء بتفاؤل كبير، عقب الفوز على فيجي في الجولة الافتتاحية بستة أهداف نظيفة، مما فتح له باب التفكير في أن المواجهة المقبلة فرصة حقيقية لكتابة صفحة مشرقة في مسيرة المنتخب ولاعبيه الصاعدين، حتى إن بعض المناصرين تجاوزوا مرحلة التفاؤل ووصل بهم الأمر إلى توقع بلوغ النهائي.

وتسعى تونس لاستغلال الفرصة في هذه البطولة بعد الانطلاقة القوية، خاصة أن تأهلها إلى الدور التالي بات شبه مضمون، حتى لو خسرت أمام بلجيكا والأرجنتين، لكن بعد الأداء الذي أظهره اللاعبون أمام فيجي ارتفع مستوى التوقعات، ولا سيما أن العديد من لاعبي نسور قرطاج أظهروا قدرات كبيرة على مقارعة أقوى المنتخبات والسير نحو مراحل بعيدة في هذه البطولة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً.

كرة عربية
التحديثات الحية

المساكني يلهم لاعبي تونس بمونديال الناشئين في قطر

وستشهد المواجهة من دون شك حضوراً جماهيرياً كبيراً في ظلّ إقامة اللقاء في أكاديمية التفوق الرياضي بقطر، حيث تضمّ الدوحة جالية تونسية كبيرة، مع العلم أن المواجهة الأولى التي شهدت ستة أهداف، عرفت افتتاح وسيم سلامة باب التسجيل في الدقيقة الـ30، وبعد ست دقائق، أضاف فيدي تايشي الهدف الثاني، ومع انطلاق الشوط الثاني، أحرز سلامة الهدف الثالث لصالح "نسور قرطاج"، والثاني له في المباراة، وضاعف أنيس سعيدي النتيجة بتسجيل الهدف الرابع، قبل أن يختتم سيف الدين الحاج عبد الله وتايشي سداسية تونس، ليتصدر الفريق الترتيب بفارق الأهداف، بعد انتصار الأرجنتين على بلجيكا 3-2.

