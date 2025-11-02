جماهير بشكتاش تشعل ديربي إسطنبول ضد فنربخشة برسائل إلى فلسطين

- جماهير بشكتاش تميزت في مباراة الديربي ضد فنربخشة بتقديم لفتة إنسانية دعماً لفلسطين، حيث عرضت "تيفو" ضخم يحمل رسالة "الحرية لفلسطين" وأعلام فلسطينية، مع أغنية "تحيا فلسطين" ورقصة الدبكة، مؤكدة أن دعم فلسطين جزء من هوية النادي. - قبل المباراة، ظهرت لافتة تخليداً لذكرى الفتى ماتيا أحمد مينغوتسي، مما أثار تعاطفاً واسعاً وعكس روح الوحدة بين جماهير الأندية التركية. - انتهت المباراة بفوز فنربخشة 3-2، مما أشعل الصراع على الصدارة مع غلطة سراي، حيث رفع فنربخشة رصيده إلى 25 نقطة، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 17 نقطة.

خطفت جماهير نادي بشكتاش الأضواء في مباراة الديربي، التي جمعت فريقها أمام فنربخشة، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من الدوري التركي لكرة القدم، بعدما قدمت لفتة إنسانية تمثلت في رسائل تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني، الذي عانى حرب الإبادة، التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفاً آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء.

وكشفت جماهير بشكتاش قبل انطلاق اللقاء عن "تيفو" ضخم لفت أنظار الجميع، إذ حمل رسالة إنسانية واضحة، بعد أن ظهر في التصميم مشهد أسطول الصمود العالمي مرفقاً بعبارة "الحرية لفلسطين"، فيما تزيّن المدرج المقابل بعبارة "مستقبل أي وطن يكمن في ابتسامة أطفاله"، كما انتشرت الأعلام الفلسطينية في مختلف أرجاء الملعب بقوة وسط تصفيق حار من الحضور.

ولم يقتصر المشهد على "التيفو" العالمي فقط، بل امتزجت الأجواء بأغنية "تحيا فلسطين" التي صدحت من مكبرات الصوت، قبل انطلاق المباراة، لتترافق مع رقصة الدبكة الفلسطينية في مشهد مهيب جمع بين الفن والرسالة الإنسانية، وعبّرت جماهير بشكتاش من خلال هذه الخطوة، كما هو الحال في الكثير من المناسبات، عن موقفها الثابت أن دعم فلسطين جزء من هوية النادي وجماهيره، مؤكدين أن التضامن مع المظلومين لا يتجزأ.

وتواصلت مواقف جماهير نادي بشكتاش المؤثرة، إذ ظهرت قبل المباراة لافتة تخليداً لذكرى الفتى ماتيا أحمد مينغوتسي (14 عاماً)، الذي قُتل في حادث طعن بمدينة إسطنبول قبل أشهر قليلة، وقد حملت اللافتة صورته إلى جانب شعاري ناديي طرابزون سبور وبشكتاش، في مشهد مؤثر أثار تعاطفاً واسعاً داخل الملعب وخارجه، وعكس روح الوحدة والتضامن بين جماهير الأندية التركية.

وأما على الصعيد الرياضي، فقد جاءت المواجهة مثيرة وحافلة بالأحداث، وانتهت بفوز فنربخشة على مضيفه بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتقدّم أصحاب الأرض في النتيجة عبر البلال توريه وأميرهان توبجو، قبل منتصف الشوط الأول، ولكن فنربخشة عاد بقوة ونجح في إدراك التعادل، بفضل هدفي إسماعيل يوكسك وماركو أسينسيو، قبل أن يحسم جون دوران اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الـ 83، وبهذا الانتصار، أشعل فنربخشة الصراع على الصدارة مع غلطة سراي، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن المتصدر، فيما تجمّد رصيد بشكتاش عند 17 نقطة في المركز السادس.