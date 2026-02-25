جماهير باريس سان جيرمان تتضامن مع أشرف حكيمي في ليلة الأبطال

- أظهر مشجعو باريس سان جيرمان دعمهم الكامل لأشرف حكيمي، رافعين لافتة "Achraf total soutien" خلال مباراة ضد موناكو، في إشارة إلى ثقتهم ببراءته من تهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب الموجهة إليه. - تأتي هذه اللفتة بعد إعلان محامية حكيمي عن إحالته للمحاكمة مجددًا، حيث ينفي اللاعب المغربي التهم ويصفها بأنها مكيدة ضده، مؤكدًا أن المحاكمة ستكشف الحقيقة. - القضية تعود إلى حادثة في فبراير 2023، حيث اتهمت شابة حكيمي بالاعتداء الجنسي، بينما ينفي اللاعب ذلك، مشيرًا إلى أن العلاقة كانت بالتراضي.

أعلن عدد من مشجعي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تضامنهم مع نجم الفريق، الدولي المغربي أشرف حكيمي على خلفية القضية التي اتهم بها وتتعلق باعتداء جنسي واغتصاب تعود إلى عام 2023.

ورفع مشجعو الباريسي لافتة ضخمة في المدرجات خلال مواجهة فريق موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت اليوم الأربعاء في استاد حديقة الأمراء معقل الباريسي، كتب عليها: "Achraf total soutien" والتي تعني "أشرف.. دعم كامل"، في إشارة واضحة إلى مساندتهم له واستمرار ثقتهم به وببراءته من تلك التهمة.

وجاء هذا الدعم في توقيت حساس، بعد إعلان محامية حكيمي الأسبوع الماضي إحالة اللاعب إلى المحاكمة من جديد، بتهم تتعلق باعتداء جنسي واغتصاب تعود إلى عام 2023 وهو الأمر الذي نفاه قائد المغرب حكيمي بشكل قاطع، ووصفه بأنه "مجرد محاولة لمكيدة ضده".

وتُعد هذه اللفتة من المشجعين واحدة من أبرز رسائل الدعم التي تلقّاها حكيمي منذ الإعلان عن تطورات قضيته، حيث أظهرت الجماهير تضامنها معه وسط الجدل الدائر على مواقع التواصل.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد نشرت الأسبوع الماضي، خبر محاكمة أشرف حكيمي على خلفية حادثة اغتصاب شابة في منزله وقعت في شهر فبراير/شباط عام 2023، وفقاً للمعلومات المنشورة آنذاك، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من التحقيق في القضية، ليُعلن القاضي المُحقق عن القرار رسمياً بتاريخ 24 فبراير/شباط 2026.

وأُحيل حكيمي إلى المحكمة الجنائية المحلية في منطقة نانتير الفرنسية بتُهمة الاغتصاب وفقاً لما أكدته الصحيفة، وكان مكتب المدعي العام في نانتير طلب إجراء محاكمة رسمية في 1 أغسطس/آب 2025 في بداية الأمر، وذلك بعدما توجهت شابة إلى مركز شرطة نوجان سور مارن في 25 فبراير/شباط 2023، موضحةً أنها ترغب في تقديم بلاغ ضد اللاعب، وروت الشابة آنذاك أنها ذهبت إلى منزله في اليوم السابق، حوالي الساعة 1:15 فجراً، وتعرضت للاعتداء الجنسي.

ونفى حكيمي سابقاً حادثة الاغتصاب واكتفى بالاعتراف بحصول عناق متبادل وقبلات بالتراضي، في وقت أكد المدعي العام أن المشهد الذي وصفته الشابة كان متطابقاً مع رسائل نصية كانت أرسلتها لصديقتها عما حدث معها خلال زيارتها للنجم المغربي، الأمر الذي جعل المُحققين يشككون في أقوال حكيمي، لتستمر التحقيقات حوالي عامين.

وفي أول رد لأشرف حكيمي على قرار تحويله إلى المحاكمة بتُهمة الاغتصاب، نشر رسالة عبر حسابه الرسمي في موقع إكس قال فيها: "اليوم، يكفي اتهامي بالاغتصاب لتبرير المحاكمة، حتى وإن كنت أنكر ذلك وكل الأدلة تثبت زيفه. هذا ظلمٌ بحق الأبرياء كما هو بحق الضحايا الحقيقيين. أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، وهي ستُظهر الحقيقة إلى العلن".