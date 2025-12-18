جماهير "النشامى": نفتخر بهذا الجيل وحان دور مونديال 2026

- خسر منتخب الأردن لقب كأس العرب 2025 أمام المغرب بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أُقيمت في استاد لوسيل بالدوحة، حيث أبدى المشجعون فخرهم بأداء الفريق رغم الخسارة. - أشار المشجعون إلى غياب خط الوسط كسبب رئيسي للخسارة، لكنهم أعربوا عن تفاؤلهم بأداء الفريق في كأس العالم 2026، مؤكدين على التحسن الملحوظ في الشوط الثاني من المباراة. - قاد المدرب المغربي جمال السلامي منتخب الأردن لتحقيق نتائج مميزة في البطولة، حيث وصل الفريق إلى النهائي دون هزيمة، مما يعزز الفخر بهذا الجيل الواعد.

تحدث مشجعو "النشامى" مع "العربي الجديد" بعد ضياع حلم لقب بطولة كأس العرب 2025، عقب الخسارة أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الخميس، في المواجهة النهائية التي أقيمت على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مشجع أردني: "نبارك لمنتخب المغرب لقب بطولة كأس العرب، وكانت مباراة تشبه نهائي مونديال 2022، لكن نحن نتوقع حضوراً مميزاً في كأس العالم المقبلة، ونجوم الأردن لم يقصروا نهائياً، لكن سبب خسارتنا كانت غياب خط وسطنا في اللقاء أمام المغرب، خاصة في الشوط الأول، إلا أننا تحسنا في الشوط الثاني، وهذه حال كرة القدم، هناك رابح وخاسر".

ومن جهتها، قالت مشجعة: "استطاع النشامى الوصول للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي البطولات، سواء في كأس آسيا أو كأس العرب 2025، لكن نريد التعويض في مونديال 2026 الذي سيقام في الصيف المقبل، ونحن سعداء رغم الحزن الكبير، وأحببنا أن نحصد لقب البطولة العربية، إلا أن المرتبة الثانية جيدة للغاية".

وبدوره، قال مشجع أردني آخر: "نبارك لمنتخب المغرب، وشباب منتخب الأردن لم يقصروا نهائياً، ولم يحالفنا الحظ في نهائي كأس آسيا وأيضاً في نهائي كأس العرب، وبحول الله سنصل إلى النهائي مرة أخرى، ونحصد الألقاب بإذن الله، وبالنسبة لنجومنا نرفع رأسنا بهم، ونفتخر بهذا الجيل للغاية، الذي استطاع تحقيق نتائج جيدة ضد منتخبات قوية، كنا سابقاً نفرح إذا خسرنا أمامهم بنتيجة هدف مقابل لا شيء. الحمد لله أصبح لدينا منتخب نفتخر به".

ويُذكر أن منتخب الأردن استطاع، بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، تحقيق نتائج رائعة في بطولة كأس العرب 2025، بعدما وصل إلى المواجهة النهائية من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة، لكن رفاق القائد محمود المرضي اصطدموا بـ"أسود الأطلس" الذين حسموا اللقب لصالحهم بعد فوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين لـ"النشامى".