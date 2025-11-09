جماهير "العنابي" تتحسر على فوزٍ ضائع: كان بالإمكان أفضل مما كان

- تعادل منتخب قطر للناشئين مع بوليفيا بدون أهداف، مما قلّص فرص التأهل للدور الثاني في كأس العالم تحت 17 عاماً، رغم الأداء القتالي والفرص الضائعة. - الجماهير أثنت على الروح القتالية للفريق، مشيرة إلى أن المنتخب يملك مستقبلاً واعداً إذا استمر على هذا النهج، رغم الانتقادات لعدم استغلال الفرص. - المنتخب القطري يحتل المركز التاسع بين أصحاب المركز الثالث، مع آمال قائمة في التأهل بانتظار نتائج المجموعات الأخرى، بعد أداء جماعي منضبط ولمحات فنية واعدة.

عبّر عدد من مشجعي منتخب قطر عن حزنهم بعد تعادل منتخب الناشئين تحت 17 عاماً مع نظيره البوليفي من دون أهداف، وهي نتيجة قلّصت من فرص "العنابي" بشكلٍ كبير في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم التي تستضيفها أكاديمية أسباير في الدوحة.

ورغم مشاعر الإحباط التي سيطرت على جماهير "العنابي"، فإن كثيرين منهم أثنوا على الروح القتالية والأداء الذي قدّمه اللاعبون خلال المباراة التي أُقيمت مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، مؤكدين أن الفريق يملك مستقبلاً واعداً إذا ما استمر على هذا النهج. وجاءت ردات الفعل الجماهيرية منتقدة لعدم استغلال الفرص العديدة التي سنحت لـ"الأدعم الصغير"، مؤكدين أن المنتخب كان قادراً على تقديم ما هو أفضل، وأنه "كان بالإمكان أفضل مما كان"، بعدما أهدر اللاعبون عدداً من الفرص المحققة.

وعلى الرغم من السيطرة النسبية ووفرة الفرص المحققة، إلا أن الحظ عاند ناشئة قطر في أكثر من مناسبة، ليبقى مصيره معلقاً بانتظار نتائج بقية المجموعات، ضمن سباق أفضل المنتخبات الثمانية التي تحتل المركز الثالث والمؤهلة لدور الـ32. وشهد اللقاء أداءً بطولياً من لاعبي قطر، خاصة من يزن هاني الذي كاد أن يسجّل بتسديدة أرضية قوية أبعدها الحارس جيرونيمو غوفيا ببراعة، وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، اقترب المنتخب القطري مجدداً من هدف الانتصار، عندما ارتطمت كرة يزن هاني بالقائم من مسافة قريبة وسط حسرة الجماهير الحاضرة.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين، ليحتل المركز التاسع في ترتيب أصحاب المركز الثالث مؤقتاً، وتبقى آمال "الأدعم" قائمة نظرياً في التأهل، في حال خدمتهم نتائج بقية المجموعات، خصوصاً أن النظام يتيح تأهل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث. ورغم الإخفاق في الحسم المبكر، أثبت منتخب قطر للناشئين قدرته على مقارعة المنافسين، مقدّماً أداءً جماعياً منضبطاً، مع لمحات فنية تبشّر بجيل واعد للمستقبل القريب، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام إيطاليا 0-1 ثم التعادل أمام جنوب أفريقيا 1-1.