جماهير الجزائر والسودان تخطف الأنظار بالحضور والتفاعل

- شهدت مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 حضوراً جماهيرياً كبيراً في استاد أحمد بن علي، حيث توافدت الجماهير لدعم منتخباتها في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، مما أضفى أجواء حماسية على اللقاء. - تميزت جماهير الجزائر بتفاعلها الحار مع النشيد الوطني، مما زاد من حماس اللاعبين للدفاع عن لقبهم الذي حققوه في 2021، حيث يسعون لتحقيق بداية قوية في البطولة. - حضور الجالية السودانية في قطر أضفى أجواء مميزة، حيث دعمت "صقور الجديان" في مواجهة صعبة، مما يعكس أهمية المباراة في ظل قوة المنافسين.

أشعلت جماهير الجزائر والسودان اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، في استاد أحمد بن علي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من كأس العرب "قطر فيفا 2025"، إذ حضرت بأعداد كبيرة من أجل متابعة اللقاء، بحكم أن جماهير كل منتخب تسعى إلى توفير دعم معنوي لفريقها من أجل كسب أول ثلاث نقاط في البطولة. وكان التنظيم مميزاً ودخول الجماهير سلسلاً، وعكس التقارب الكبير من المشجعين الحاضرين في المسابقة.

وخلال عزف السلام الوطني، تميزت جماهير الجزائر بتفاعلها الكبير، من خلال ترديد كلمات النشيد بكل حرارة، مثلما باتت تُعرف الجماهير الجزائرية في السنوات الأخيرة، وهي بذلك تزيد من حماس اللاعبين بهدف دفعهم إلى تقديم أفضل المستويات حتى يكون الأداء في مستوى الآمال، خاصة أن منتخب "الخضر" سيُدافع عن اللقب الذي توج به في نسخة 2021 بالانتصار على منتخب تونس في النهائي، كما واصلت تحفيز اللاعبين خلال فترات اللعب بحثاً عن أفضل بداية في المسابقة.

كما شهدت المواجهة حضوراً كبيراً من جماهير السودان، بحكم وجود جالية سودانية في قطر، وقد أشعل دخولها أجواء ما قبل المباراة، من خلال ترديد الأهازيج من أجل دعم "صقور الجديان" في مواجهة صعبة ومهمة، ذلك أن المنتخب السوداني يريد أن ينجح في كسب التحدي خلال هذه المشاركة، رغم قوة المجموعة وقيمة المنافسين حيث سيتطلب التألق مجهوداً كبيراً.