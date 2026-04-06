جماهير الجزائر ستعاني في كأس العالم 2026 بسبب فرق التوقيت

- ستواجه جماهير الجزائر تحديات كبيرة لمتابعة مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026 بسبب فارق التوقيت، حيث ستقام المباريات في أوقات مبكرة مثل الثانية والرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. - الجزائر حصلت على أصعب توقيت للمباريات، حيث ستواجه منتخبات قوية مثل الأرجنتين والنمسا والأردن، مما يزيد من صعوبة المهمة. - بالمقارنة، تونس والأردن وتركيا ومصر لديهم جداول زمنية أفضل قليلاً، بينما لا تزال مشاركة إيران غير مؤكدة بسبب الحرب، وتتمتع أوروغواي بأفضل توقيت للمباريات.

ستواجه جماهير منتخب الجزائر لكرة القدم صعوبات لمتابعة مباريات "الخضر" خلال كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. ويطرح فارق التوقيت بين الجزائر والدول التي ستستضيف النهائيات خلال الصيف المقبل (من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز)، مشاكل عديدة، بما أن مباريات المنتخب العربي ستنطلق في توقيت مبكر، وحسب تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، الاثنين، فإن الجزائر حصلت على أصعب توقيت للمباريات.

وأشار التقرير إلى أن الدول الأقل حظاً هي دول المغرب العربي والشرق الأوسط، حيث يبدو أن الجزائر قد حظيت بأسوأ جدول مباريات ممكن، إذ من المقرر أن تقام ثلاث مباريات في الساعة الثانية صباحاً، والرابعة صباحاً، والثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد. وحسب ليكيب، فإن جماهير الجزائر لم تكن محظوظة بتوقيت المباريات مع قرعة قوية بما أن رفاق رياض محرز سيواجهون منتخبات قوية بقيادة حامل اللقب، منتخب الأرجنتين ومنتخب النمسا وكذلك منتخب الأردن وصيف بطل آسيا.

وسيكون الوضع أفضل قليلًا بالنسبة إلى تونس (الثالثة صباحاً، والخامسة صباحاً، ومنتصف الليل بالتوقيت المحلي)، والأردن وتركيا (السابعة صباحاً، والسادسة صباحًا، والخامسة صباحاً)، أو مصر (العاشرة مساءً للمباراة الأولى، والرابعة صباحًا والسادسة صباحاً للمباراتين التاليتين). أما إيران، التي لا تزال مشاركتها في كأس العالم غير مؤكدة بسبب الحرب الدائرة، فستلعب مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في الساعة الرابعة والنصف صباحًا، والعاشرة والنصف مساءً، والسادسة والنصف صباحاً. ومع مباراتين مقررتين الساعة 7 مساءً والثالثة في الساعة 9 مساءً، تُعد أوروغواي بلا شك الدولة الأفضل حالاً، حسب التقرير.