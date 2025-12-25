جماهير الجزائر تشيد بأداء منتخبها وتراهن على لقب أمم أفريقيا

25 ديسمبر 2025
جماهير لمنتخب الجزائر خلال لقاء السودان، 24 ديسمبر 2025 (توربيورن تاندي/Getty)
- حقق منتخب الجزائر فوزاً مستحقاً على السودان بنتيجة 3-0، مما يعكس جاهزية "الخضر" للمنافسة في بطولة أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وسط أجواء احتفالية وثقة كبيرة من الجماهير الجزائرية.

- عبّر المشجعون عن رضاهم بالأداء والنتيجة، مشيدين بثنائية رياض محرز وأداء اللاعبين الشبان، الذين أضافوا لمسة مميزة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

- تصدر منتخب الجزائر المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه الأول في النهائيات القارية منذ انتصارهم على السنغال في نهائي 2019.

عاشت جماهير منتخب الجزائر أمسية كروية مميزة، عقب الانتصار المستحق على منتخب السودان 3-0، الأربعاء، في مباراة أكدت من جديد قوة "الخضر"، وجاهزيتهم للمضي قدماً في منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وسط أجواء احتفالية عكست ثقة الشارع الرياضي الجزائري بمنتخبه. وعقب نهاية اللقاء، عبّر عدد من المشجعين الجزائريين، في حوار مع "العربي الجديد"، عن رضاهم الكبير بالمردود والنتيجة، إذ أكد أحدهم أن المباراة جاءت كما كان متوقعاً، مع تسجيل هدف مبكر خلال الربع ساعة الأولى، ما منح اللاعبين أريحية كبيرة، مضيفاً أن بقية أطوار اللقاء كانت في صالح المنتخب الجزائري. 

ومن جهته، عبّر مشجع آخر عن سعادته الكبيرة بالنتيجة، مؤكداً أن المواجهة لم تكن سهلة، لكنها أظهرت شخصية قوية لـ"الخضر"، مثنياً بشكل خاص على ثنائية رياض محرز، وعلى أداء اللاعبين الشبان، الذين شاركوا في الدقائق الأخيرة، ونجحوا في تقديم إضافة واضحة. وكان لأحد الأطفال حضور عفوي لافت، إذ عبّر عن فخره الكبير بأداء اللاعبين، موجهاً الشكر إلى مازة ورياض محرز وحاج موسى ولوكا زيدان، وبقية العناصر التي قدّمت مباراة قوية.

فرحة رياض محرز مع الجزائر في ملعب مولاي حسن، 24 ديسمبر 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

رياض محرز يُبدع ويقود الجزائر لأول فوز في أمم أفريقيا 2025

وحقق منتخب الجزائر الفوز على السودان، وهو الأول بالنسبة لـ "محاربي الصحراء" في النهائيات القارية، منذ انتصارهم على منتخب السنغال في نهائي نسخة 2019 من البطولة، في القاهرة. وتصدر منتخب الجزائر، بعد هذا الفوز الكبير، المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، ويليه منتخب بوركينافاسو مُناصفة، ويبقى منتخب السودان رفقة غينيا الاستوائية دون نقاط، بعد الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة.

