- أحيت جماهير نادي الترجي التونسي الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى" بعرض "تيفو" مميز خلال مباراة ضد نادي إف سي راحيمو، مشيدة بصمود المقاومة الفلسطينية وإنجازاتها منذ 2008 وحتى 2022. - تميزت جماهير الترجي بدعمها المستمر للقضية الفلسطينية، حيث رفعت شعارات مؤثرة في مباريات محلية ودولية، مثل "أرضٌ حرة في عالم محتل" و"صُنع في غزة"، مما لفت انتباه العالم. - في أكتوبر 2024، قاطعت جماهير الترجي مباراة النجم الساحلي احتجاجاً على قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

أحيت جماهير نادي الترجي التونسي الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ففي مباراة الترجي ضد بطل بوركينا فاسو، نادي إف سي راحيمو، اليوم الأحد، على استاد حمادي العقربي برادس، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثية نظيفة، والتأهل بذلك لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، صنعت جماهير "الأولتراس" عرض "تيفو" يتغنى بصمود المقاومة الفلسطينية طوال عامين من حرب الإبادة.

وكان الـ"تيفو" مختلفاً هذه المرة، وحمل تصميماً لأجندة ورقية، تشير إلى يوم 7 أكتوبر 2023 الموافق الرابع من شهر ربيع الأول من سنة 1445 هجرية، وفي أسفل الورقة كانت الإشارة إلى أبرز إنجازات المقاومة الفلسطينية، وهي معركة الفرقان 2008، وحجارة السجيل 2012، والعصف المأكول 2014، وصيحة الفجر 2019، وسيف القدس 2021، ووحدة الساحات 2022، كما تضمن التصميم عبارة كُتب عليها بالخط العريض: "عملية طوفان الأقصى"، ولافتة أخرى حملت عبارة: "اليوم العالمي للمقاومة".

وتملك جماهير الترجي تاريخاً حافلاً في مساندة الشعب الفلسطيني، إذ أبدعت في العديد من المباريات، وأبرزها في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، عندما خطفت أنظار العالم برسائل مميزة كُتب عليها: "أرضٌ حرة في عالم محتل.. هذه هي قيمنا النبيلة"، و"صُنع في غزة"، ما دفع لاعبي النادي الأهلي المصري للتفاعل والتوجه إلى مدرجات استاد حمادي العقربي برادس لتحية الجماهير.

وخلال مواجهة البنزرتي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، رفع عدد من مشجعي نادي الترجي التونسي في المدرجات صوراً للقادة الذين اغتالهم الكيان الصهيوني، مثل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، بالإضافة إلى رئيسي المكتب السياسي للحركة الشهيدين يحيى السنوار وإسماعيل هنية. وتكررت مثل هذه العروض في عدة مباريات بالدوري التونسي، لكن المشجعين صنعوا كذلك الحدث في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية، الصيف الماضي، عندما رفعوا أعلام فلسطين في المدرجات خلال مواجهة تشلسي الإنكليزي، ولافتة كُتب عليها "الأرض، الحرية، فلسطين".

وفي الخامس من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قاطعت مجموعات "الأولتراس" مباراة النجم الساحلي، وتركت مقاعدها شاغرة احتجاجاً على قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود لكسر حصار غزة واختطاف ناشطيه.