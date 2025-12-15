- تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025" بعد فوزه على السعودية (1-0)، ليضيف إنجازاً جديداً لمسيرته بعد نهائي آسيا 2024 وتأهله التاريخي لكأس العالم. - احتفلت جماهير الأردن في الدوحة، خاصة حول استاد البيت، بالرقصات والأغاني، معبرة عن فرحتها بالإنجازات المتتالية، وسط تفاعل من الجماهير العربية. - لعبت الجماهير دوراً محورياً في دعم المنتخب، حيث كانت المحفّز الأول للاعبين، مع آمال كبيرة بحصد اللقب واستمرار الأفراح.

أشعلت جماهير منتخب الأردن لكرة القدم الأجواء في الدوحة، مباشرة بعد إعلان الحكم عن نهاية مباراة نصف النهائي التي شهدت تأهل "النشامى" لنهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، إثر الانتصار على المنتخب السعودي بنتيجة (1ـ0)، الاثنين، في لقاء لم يكن سهلاً بلا شك، ليؤكد منتخب الأردن تألقه في الفترة الأخيرة، مضيفاً إنجازاً جديداً لمسيرته بعد نهائي بطولة آسيا في عام 2024 والتأهل التاريخي لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى، ما يؤكد الفترة الزاهية لكرة القدم الأردنية.

وقد رصد "العربي الجديد" تجمّع عدد من جماهير الأردن في مختلف أرجاء الدوحة، وخاصة في محيط استاد البيت الذي احتضن نصف النهائي، للاحتفال بإنجاز منتخب بلادهم الذي أهداهم فرحة جديدة، إذ حضرت الرقصات والأغاني والأهازيج التي تُعبر عن السعادة الكبيرة بكل ما تحقق إلى حدّ الآن في مشوار البطولة، رافعة العلم الأردني. وأضفت الجماهير الأردنية أجواء مميزة في مختلف الساحات، وسط تفاعل من بقية الجماهير العربية التي حضرت من أجل متابعة البطولة. ويتوقع أن تتواصل الاحتفالات خلال الساعات المقبلة، وسط آمال بأن يحصد منتخب الأردن اللقب حتى تستمر الأفراح، خاصة أن الجماهير متعطشة لحصد التتويج.

ولعبت الجماهير دوراً كبيراً في نجاح منتخب الأردن خلال البطولات الأخيرة، خاصة كأس العرب في قطر، باعتبار أنها كانت المحفّز الأول للاعبين من أجل التقدم في المسابقة، حيث باتوا على بعد 90 دقيقة من حصد اللقب الذي يعكس المجهود المبذول في الفترة الماضية من أجل حصد أفضل المراتب.