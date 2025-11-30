- توقفت مباراة أياكس وغرونينغن بعد خمس دقائق فقط بسبب الألعاب النارية التي أطلقتها جماهير أياكس لتكريم مشجع متوفى، مما أدى إلى فوضى وتهديد سلامة اللاعبين، وتم تعليق المباراة نهائياً بعد محاولات استئناف فاشلة. - حكم المباراة باس نايهايس انتقد بشدة استخدام الألعاب النارية، محذراً من عواقب وخيمة، حيث توقفت المباراة لمدة 43 دقيقة قبل أن تُعلق نهائياً بعد عودة الفوضى. - يعاني أياكس من تذبذب في النتائج، حيث يحتل المركز السادس في الدوري الهولندي ويعاني في دوري أبطال أوروبا، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق.

توقفت مباراة أياكس أمستردام وضيفه غرونينغن، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد مرور خمس دقائق فقط على انطلاقها، بعد أن اضطر اللاعبون إلى مغادرة الملعب سريعاً بسبب اندلاع كمية هائلة من الألعاب النارية التي أطلقتها جماهير الفريق المضيف خلف المرمى، ما أدى إلى فوضى كبيرة على أرضية الملعب، وهدد سلامة اللاعبين.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الهولندية أن حكم المباراة الهولندي باس نايهايس اضطر لإيقاف مباراة أياكس أمستردام وغرونينغن مرتين، قبل أن يتم تعليقها نهائياً، بعدما شهدت المواجهة بداية مثيرة، إذ سنحت الفرصة الأخطر لأصحاب الأرض عن طريق كينيث تايلور، قبل أن يتدخل لاعب أياكس المُعار ديس يانس ويُبعد الكرة عن خط المرمى، ولكن بعد خمس دقائق فقط، اندلعت الفوضى في المدرجات، بعد أن أشعل المشجعون الشماريخ والصواريخ النارية، ضمن فعالية جماهيرية أعلنوها مسبقاً لتخليد ذكرى مشجع متوفى.

وقال الحكم نايهايس بعد الإيقاف المؤقت: "ما حدث هنا أمر غير مقبول، إذا كنت تريد إصابة لاعبيك أو جماهيرك في أعينهم، فاستمر في هذه المهزلة، إنه أمر مخزٍ فعلاً"، كما حذر من عواقب أخرى إذا تكرر استعمال الألعاب النارية، وبعد توقف استمر 43 دقيقة، استؤنفت المباراة، لكنها لم تدم سوى أقل من دقيقة، قبل أن تعود الفوضى مرة أخرى، ليتم إيقاف اللقاء للمرة الثانية، وبعد مشاورات، تقرر تعليق المباراة نهائياً.

وأوضحت التقارير الإعلامية الهولندية أن الألعاب النارية التي أطلقها مشجعو نادي أياكس أمستردام جاءت تكريماً لمشجع الفريق الراحل تيمان روبن بفان، المعروف باسم "توم"، والذي توفي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عن عمر 29 عاماً، وحرصت جماهير أياكس على تكريمه بهذه الفعالية، ولو بطريقة جنونية، لتتسبب في إيقاف اللقاء وتعليقه في النهاية. ويعاني نادي أياكس أمستردام، خلال السنوات الأخيرة، تذبذباً مستمراً في نتائجه، وهو الأمر الذي امتد إلى الموسم الكروي الجاري أيضاً، إذ يحتل الفريق حالياً المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الهولندي بعد مرور 14 جولة، برصيد 20 نقطة حققها من خلال الفوز في خمس مباريات، والتعادل في خمس، والخسارة في ثلاث، وليبتعد بذلك بفارق 17 نقطة عن المتصدر أيندهوفن.

كما فشل أياكس في تحقيق أي فوز حتى الآن في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خمس جولات، محتلاً المركز الأخير من دون جمع أي نقطة، مع تلقيه هزائم قاسية أمام أولمبيك مرسيليا الفرنسي برباعية نظيفة، وتشلسي الإنكليزي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وكذلك ضد فريق غلطة سراي التركي بثلاثية نظيفة، ما يعكس حجم التحديات والصعوبات التي يواجهها الفريق على جميع الأصعدة.

🔥🔥 جنون وغضب جماهير أياكس



جماهير أياكس تُشعل المدرجات خلال مواجهة غرونيغين احتجاجاً على نتائج الفريق



🇳🇱 #الدوري_الهولندي 🏆#دبي_الرياضية pic.twitter.com/gUgybMAAuJ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 30, 2025