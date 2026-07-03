جماهير أميركية تطالب ترامب بإنقاذ نجم المنتخب

- جماهير المنتخب الأميركي تطالب الرئيس ترامب بالتدخل لإلغاء طرد فولارين بالوغون بعد خطأ ضد مدافع البوسنة والهرسك، مما سيمنعه من المشاركة في مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا في كأس العالم 2026. - تقنية الفيديو أظهرت انزلاق حذاء بالوغون على ساق محرموفيتش، مما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء وإيقافه مباراة واحدة، وسط دعوات لإلغاء القرار. - رغم المزاح حول تدخل ترامب، إلا أن لوائح "فيفا" تمنع الاستئناف على البطاقات الحمراء، ولا توجد سابقة لإلغاء بطاقة حمراء من قبل إنفانتينو.

توجهت مجموعة من جماهير المنتخب الأميركي لكرة القدم بطلب للرئيس دونالد ترامب (80 عاماً)، من أجل التدخل في قضية طرد فولارين بالوغون الكارثي. وسيغيب بالوغون عن مباراة منتخب الولايات المتحدة الأميركية ضد بلجيكا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء المقبل في سياتل، بعد خطأ ارتكبه ضد مدافع البوسنة والهرسك طارق محرموفيتش، خلال فوز منتخب بلاده 2-0 على ملعب ليفاي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، أمس الخميس، ضمن دور الـ32 من البطولة.

ورغم أن كلا اللاعبين بدوا وكأنهما تنافسا بشكل طبيعي على كرة مشتركة، إلا أن مراجعة تقنية الفيديو "الفار" أظهرت أنّ حذاء بالوغون انزلق على ساق وقدَم محرموفيتش، ما تسبب له في إصابة واضحة، ونتيجة لذلك، طُرد بالوغون بالبطاقة الحمراء، ليتم إيقافه عن اللعب مباراة واحدة. وبحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الجمعة، فقد كتب ماني فيدل، وهو مقدّم بودكاست معروف في أميركا، عبر حسابه على منصة إكس: "إذا أراد ترامب الفوز في انتخابات ثالثة بشكل ساحق، فعليه الاتصال بـ(جياني) إنفانتينو الآن وإلغاء البطاقة الحمراء".

If he can't get Balogun's Red Card overturned, then I guess it means the FIFA World Peace Prize isn't worth what we all thought it was. — Jay Kapoor (@JayKapoorNYC) July 2, 2026

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ومع ذلك، أشار بعض مستخدمي منصات التواصل إلى أنّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سبق أن كسر بعض الأعراف، مثل إنشاء "جائزة السلام" التي مُنحت لترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكتب أحدهم: "إذا لم يستطع ترامب إلغاء هذه البطاقة، فما قيمة جائزة فيفا للسلام؟"، وبينما كان بعضهم يمزح، بدا أنّ آخرين يتحدثون بجدية عن إمكانية تدخل سياسي، وكتب أحد المشجعين: "بصراحة، ترامب هو الشخص الوحيد الذي قد يستطيع إقناع فيفا بإلغاء الإيقاف". ولكن كما يمنع القانون الأميركي ترامب من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، فإن لوائح "فيفا" لا تسمح بأي استئناف على البطاقات الحمراء، علاوة على ذلك، لا توجد سابقة لإنفانتينو في إلغاء بطاقة حمراء.

This is one of the best videos…Bosnian player goes through Balogun and Balogun is simply putting his foot down where the momentum of the defender made his foot go.



He also IMMEDIATELY pulls his foot up when he feels it not on the ground. pic.twitter.com/4Hy7M74OTg — Ian Downey (@idowney) July 2, 2026

dear Trump, never asked you for a favor,..but pls call your buddy Infantino.



They simply have to rescind that frivolous red card. #FreeBalogun — Genuinrisk (@Genuinrisk) July 2, 2026