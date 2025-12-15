- تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على السعودية 1-0 بفضل هدف نزار الرشدان، مما يعكس تطور الكرة الأردنية ويثبت أنها ليست طفرة بل تقدم حقيقي. - المدرب جمال محمود أشاد بالتنظيم الدفاعي للأردن، حيث أغلق المنافذ أمام السعودية وأجبرهم على اللعب ببطء، مع تميز في الدفاع بقيادة عبد الله نصيب وأبو الدهب. - يزيد أبو ليلى تألق في حماية المرمى، ونزار الرشدان سجل هدف الفوز، مما يعكس نجاح استراتيجية إعطاء الفرصة للبدلاء.

تحدّث اللاعب السابق والمدرب الأردني الحالي جمال محمود (52 عاماً) عن أسباب تأهل "النشامى" لنهائي بطولة كأس العرب قطر 2025 المقررة إقامته يوم الخميس المقبل، بعد الفوز على منتخب السعودية، اليوم الاثنين، بنتيجة 1-0، على استاد البيت، بفضل هدف سجله نزار الرشدان في الدقيقة الـ66 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من زميله محمود المرضي. وقال جمال محمود في تصريح لـ"العربي الجديد" بعد نهاية المواجهة: "أولاً حظ أوفر للمنتخب السعودي، وألف مبروك لمنتخب الأردن، إنّه فوز مستحق وتأهل عن جدارة، وهو يعكس مدى تطور الكرة الأردنية، ويدل على أن ما تمرّ به لم يكن طفرة، بل هو حقيقة تطور فعلي على أرض الواقع، وهو إثبات أن الكرة في الأردن تطورت".

وأضاف المدرب المتوج بلقب الدوري الأردني سابقاً: "فنياً أعتقد أن، اليوم، منتخب الأردن أغلق كلّ المنافذ على نظيره السعودي، الأخضر لم يجد الحلول نهائياً، المدرب جمال السلامي حقيقة لم يدع أيّ فرصة لمراكز القوة في المنتخب السعودي للتحرك، منتخب الأردن أجبر منافسه على اللعب كما يريد، لقد حاول أن يجعل أداء المنتخب السعودي بعيداً عن السرعة، أن يلعب على الأطراف لكي يرسل كرات عرضية، ومِن ثمّ كان هناك تميز كبير للعمق الدفاعي في الكرات العرضية، خاصة عبد الله نصيب، وأبو الدهب، وسعد الروسان، لذلك أعتقد أنّه فوز مستحق برغم غياب يزن النعيمات، إلا أن علي علوان وحتى شرارة ومحمود مرضي كانوا في الموعد".

وأردف جمال محمود: "حقيقة أبدع يزيد أبو ليلى في الذود عن مرماه خلال المحاولات القليلة للأخضر، ولكن كانت هناك هجمة خطيرة جداً كادت تعيد المنتخب السعودي إلى اللقاء، أبهر في التصدي لها بطريقة رائعة جداً، وأيضاً كان في الموعد نزار الرشدان، الذي اعتاد أن يكون صاحب الأهداف الحاسمة في المباريات الكبيرة، هو فوزٌ مستحق، نبارك لأنفسنا ونبارك للأردن، وللمنظومة الأردنية كاملة، وإن شاء الله في النهائي يظهر الأردن أيضاً بالمستوى نفسه وبالتنظيم نفسه".

وختم مدرب منتخب فلسطين السابق حول أسباب هذا التأهل قائلاً: "سر من أسرار النجاح والفوز في البطولة، أعتقد هو التنظيم الدفاعي العالي وأيضاً جني ثمار إعطاء الفرصة للبدلاء في مباريات سابقة، ما جعلنا لا نشعر بغياب أي لاعب في الملعب، حتى مع عدم وجود ثلاثي مرعب، أيّ يزن النعيمات المصاب ويزن العرب وموسى التعمري، إلا أن البدلاء كانوا في الموعد، وهذا ما طالبنا به قديماً وكثيراً بأن نعطي الفرصة للبدلاء، الذين كانوا في الموعد".

ويُعد جمال محمود مدرباً معروفاً وصاحب بصمة على الساحة الأردنية، فقد لعب خلال مسيرته مع نادي الوحدات العريق وكذلك شباب الأردن، قبل اعتزاله في عام 2004، ليتجه صوب التدريب ويقود منتخب فلسطين والعديد من الأندية، بينها هلال القدس وشباب الأردن والأهلي والوحدات والرمثا وسحاب والنصر الكويتي والحسين إربد ثم الوحدات مرة اخرى.