- أشاد المدرب جمال محمود بأداء المنتخب الأردني في نهائي كأس العرب، معتبراً وصولهم للنهائي مصدر فخر، ومهنئاً المنتخب المغربي على التتويج المستحق. - أشار محمود إلى أن التفاصيل الصغيرة حسمت المباراة، حيث تأثر الأردن بالهدف المبكر للمغرب، لكنه استعاد توازنه في الشوط الثاني بفضل التعديلات الفنية والانضباط الدفاعي. - دعا محمود إلى التركيز على الاستعداد لكأس العالم 2026، مشيداً بإنجازات المغرب في كرة القدم الرجالية والنسائية هذا الموسم.

قدّم المدرب الأردني جمال محمود (52 عاماً) قراءة واقعية لنهائي كأس العرب، مهنئاً في البداية المنتخب المغربي على التتويج، ومشيداً في الوقت نفسه بالمستوى الذي ظهر به المنتخب الأردني وبلوغه المباراة النهائية، معتبراً ذلك مصدر فخر للكرة الأردنية.

وأشار محمود إلى أن المباريات النهائية تُحسم عادةً بتفاصيل صغيرة وأخطاء محدودة، موضحاً أن المنتخب الأردني تأثر بالهدف المبكر الذي سجله المنتخب المغربي في بداية الشوط الأول، ما انعكس على الاستقرار الذهني والأداء العام خلال تلك الفترة. وأضاف أن "النشامى" عادوا في الشوط الثاني إلى صورتهم الطبيعية التي ظهروا بها طوال البطولة مستفيدين من التعديلات الفنية، إذ استعاد الفريق توازنه ونجح في فرض أسلوبه القائم على الانضباط الدفاعي، إغلاق المساحات الخلفية، والصبر في الحالة الدفاعية، مع استثمار الفرص الهجومية.

وأكد محمود أن المنتخب الأردني كان يسير بشكل جيد عقب إدراك التعادل، وعاد إلى اللعب بالهوية نفسها التي ميزته في البطولة، مشيراً إلى أن التبديلات التي أجراها المنتخب المغربي كان لها دور مؤثر في تغيير مجريات اللقاء. وتوقف المدرب الأردني عند إلغاء هدف الأردن في بداية الشوط الإضافي الأول، معتبراً أن احتسابه كان من الممكن أن يميل بكفة المباراة وربما البطولة لصالح "النشامى"، مشدداً على أن المنتخب الأردني قدّم كل ما عليه، وحافظ على أسلوب واضح وشخصية ثابتة منذ بداية البطولة وحتى نهايتها.

وفي ختام حديثه، دعا محمود إلى طي صفحة كأس العرب، والتركيز على المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المنتخب الأردني مطالب بالاستعداد الجاد للاستحقاق الأهم المتمثل في كأس العالم 2026، مجدداً تهنئته للمنتخب المغربي على إنجازاته الاستثنائية هذا الموسم، سواء على مستوى كرة القدم الرجالية أو النسائية، ومؤكداً أن هذا التتويج جاء عن جدارة واستحقاق.