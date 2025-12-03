جمال محمود: الأردن عرف كيف يوظّف التفوق العددي وملاعب قطر فأل خير

- أشاد المدرب جمال محمود بفوز منتخب الأردن على الإمارات في كأس العرب 2025، مشيراً إلى أن الانتصار جاء في توقيت مثالي ومنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، خاصة بعد سلسلة من المباريات الودية غير المرضية. - أشار محمود إلى أن الطرد قلب موازين المباراة لصالح الأردن، الذي استغل التفوق العددي بشكل مثالي، رغم الغيابات، وحقق فوزاً مهماً في بداية البطولة القصيرة. - أكد محمود أن الفوز يعزز ثقة اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة، مشيداً بحضور الجماهير ودور الملاعب القطرية في تحقيق نتائج إيجابية للنشامى.

أشاد المدرب الأردني، جمال محمود (52 عاماً)، بالفوز المهم الذي حققه منتخب الأردن لكرة القدم على نظيره الإماراتي، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب 2025، مؤكداً أن الانتصار جاء في توقيت مثالي، ومنح "النشامى" دفعة معنوية كبيرة. وقال محمود، في تصريحاته لـ"العربي الجديد"، "إن ركلة الجزاء في بداية اللقاء كانت واضحة وصريحة، والهدف الثاني، الذي سجله النجم يزن النعيمات، جاء ليُترجم استثمار منتخب الأردن لظروف المباراة".

وأضاف أن "البداية كانت تميل لصالح الإمارات من حيث السيطرة، رغم غياب الخطورة الحقيقية، لكن حالة الطرد قلبت موازين المواجهة لصالح الأردن، الذي عرف كيف يوظّف التفوق العددي ويستثمره بالشكل الأمثل. ورغم الغيابات، فقد قدّم اللاعبون أداءً جيداً، وحققوا فوزاً مهماً في بداية مشوارهم بكأس العرب، وهو أمر ضروري في بطولات قصيرة من هذا النوع".

وتابع محمود: "بعيداً عن البطولة، كان المنتخب الأردني بحاجة لفوز معنوي، خصوصاً بعد سلسلة من المباريات الودية، التي لم تكن نتائجها مرضية للجمهور. لذلك يأتي هذا الفوز ليمنح اللاعبين الثقة قبل الاستحقاقات المقبلة، رغم أن الحديث عن كأس العالم لا يزال مبكراً". وختم حديثه بالقول: "المنتخب الأردني يواصل تقديم الروح القتالية نفسها، والطريقة الفنية التي اعتاد عليها. الجماهير كان لها حضور مميز، واللعب في قطر دائماً ما يحمل فأل خير على النشامى، إذ ارتبطت الملاعب القطرية بنتائج إيجابية للمنتخب خلال السنوات الأخيرة".