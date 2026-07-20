- احتج نجوم منتخب إسبانيا على إلغاء هدفين في نهائي كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين، حيث ألغى الحكم هدف نيكو ويليامز في الدقيقة 96 بسبب مخالفة ميكيل ميرينو ضد نيكولاس أوتامندي. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن قرار الحكم كان صحيحاً، حيث أضعفت المخالفة قدرة أوتامندي على الدفاع، مما أدى إلى منح الأرجنتين ركلة حرة مباشرة. - أُلغي هدف فيران توريس في الدقيقة 113 بسبب التسلل، حيث كان متقدماً بجزء من رأسه وكتفه، وأكدت تقنية التسلل صحة قرار الحكم المساعد.

احتج نجوم منتخب إسبانيا على قرار الحكم إلغاء هدفين لصالحهم ضد الأرجنتين، مساء الأحد، ضمن منافسات الأشواط الإضافية من عمر المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول إلغاء الهدف الذي سجله منتخب إسبانيا في الدقيقة 96 من عمر الشوط الإضافي الأول، بقوله: "أحرز نيكو ويليامز هدفاً، لكن الحكم قرر عدم احتسابه، بسبب قيام ميكيل ميرينو وهو يترقب الكرة الملعوبة، من خلال عودته إلى الخلف ودهس بأسفل قدمه اليسرى على وجه القدم اليمنى لمدافع منتخب الأرجنتين نيكولاس أوتامندي داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "هناك مخالفة إهمال حصلت من قبل ميكيل ميرينو سبقت عملية تسجيل الهدف، وأضعفت قدرة نيكولاس أوتامندي على القيام بواجباته الدفاعية، وكان قرار الحكم صحيحاً بعدم احتساب الهدف، ومنح منتخب الأرجنتين ركلة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء الأرجنتين، وبالتالي الهدف الذي أحرزه نيكو ويليامز كان غير شرعياً".

وعن الهدف الثاني، الذي استطاع نجم منتخب إسبانيا تسجيله في الدقيقة 113 من عمر الشوط الإضافي الثاني لنهائي بطولة كأس العالم 2026، أجاب جمال الشريف: "استطاع فيران توريس تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده، لكن الحكم المساعد رفع رايته، لوجود حالة تسلل، لأن لامين يامال قام بمنح تمريرة إلى توريس، الذي كان في تلك اللحظة متقدماً بجزء من رأسه وكتفه عن آخر ثاني مدافع لمنتخب الأرجنتين".

وختم الشريف حديثه: "كان فيران توريس متقدماً عن ناهويل مولينا، والحكم المساعد احتفظ بقراره حتى لحظة تسجيل الهدف، وبعد ذلك أشار إلى وجود تسلل، وهذا ما أكدته تقنية التسلل شبه الآلي، التي أكدت على صحة قرار الحكم المساعد، وبالتالي القرار النهائي بعدم شرعية هدف إسبانيا في الدقيقة 133 من عمر الشوط الإضافي الثاني كان صحيحاً".