جمال الشريف يُفسر قرارات الحكم في قمة إسبانيا وبلجيكا

- تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا (2-1) في مباراة شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها مطالبة إسبانيا بركلة جزاء في الدقيقة 13، والتي اعتبرها الخبير التحكيمي جمال الشريف غير صحيحة بسبب عدم تعمد المدافع البلجيكي لمس الكرة بيده. - في الدقيقة 41، سجل دي كيتيلاري هدف التعادل لبلجيكا، وأكد الشريف صحة الهدف لعدم وجود تسلل، حيث كان الظهير الإسباني يغطي المهاجم البلجيكي. - الحالة الأخيرة كانت لمسة يد على رودري لاعب إسبانيا في الدقيقة 61، واعتبر الشريف قرار الحكم بمواصلة اللعب صحيحاً، لأن الكرة جاءت من زميله ولم تكن هناك حركة متعمدة لليد.

بلغ منتخب إسبانيا نصف نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على بلجيكا (2-1)، أمس الجمعة، في لوس أنجليس، في لقاء شهد بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. وجاءت الحالة الأولى على ملعب سوفاي، عندما طالب لاعبو إسبانيا بركلة جزاء في الدقيقة الـ13، بعد لمسة يد على مدافع بلجيكا، ناثان نغويي، داخل منطقة الجزاء، إثر تسديدة من فابيان رويز.

وعن هذه الحالة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "وصلت الكرة إلى لاعب منتخب إسبانيا رويز داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقدمه اليمنى من مسافة قريبة جداً، لكنها اصطدمت باليد اليسرى للمدافع البلجيكي نغويي. وكانت اليد ملاصقة للجسم ولم تكبّر وضعية المدافع مساحة جسده بشكل غير طبيعي، كذلك لم تكن هناك أي حركة إضافية أو متعمدة لليد باتجاه الكرة أو لمنع مرورها، لذا فإن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، يُعد صحيحاً".

وجاءت الحالة الثانية في الدقيقة الـ41، خلال تسجيل دي كيتيلاري هدف التعادل لمنتخب بلجيكا، وحولها قال الحكم المونديالي السابق: "سجل المنتخب البلجيكي هدف التعادل بعد هجمة منظمة، وصلت خلالها الكرة إلى الظهير الأيمن تيموثي كاستاني، الذي أرسل عرضية بقدمه اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه المهاجم شارل دي كيتيلاري. وعند لحظة تمرير الكرة، كان دي كيتيلاري في موقف سليم، إذ كان الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، بصفته ثاني آخر مدافع، يغطيه، وكانت قدمه اليسرى أقرب إلى خط المرمى".

وتابع: "تمكن المهاجم البلجيكي من الارتقاء ولعب الكرة برأسه، مسجلاً هدف التعادل على يمين الحارس. ويُشار إلى أن الذراعين واليدين لا تُحتسبان ضمن أجزاء الجسم المعتمدة في احتساب التسلل، وبالتالي إن تقدم اليد اليسرى للمهاجم لا يضعه في موقف تسلل. لذلك، كان قرار الحكم المساعد باحتساب الهدف صحيحاً، والهدف جاء سليماً وفقاً لقانون اللعبة".

أما الحالة الأخيرة، فكانت لمسة يد على رودري لاعب إسبانيا، بعد رأسية من زميله إيميرك لابورت، داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ61، وعنها قال الشريف: "شنّ المنتخب البلجيكي هجمة وصلت خلالها الكرة إلى لاعبه نيكولا راسكين على حدود منطقة الجزاء، ليرسل عرضية بقدمه اليسرى إلى داخل المنطقة. ارتقى المدافع الإسباني لابورت أولاً، وأبعد الكرة برأسه، لتتجه نحو زميله رودري، الذي كان بدوره يحاول إبعادها، فاصطدمت الكرة بيده اليسرى، بعد أن جاءت مباشرة من رأس زميله لابورت ومن مسافة قريبة جداً. وبما أن الكرة جاءت من زميله، ولم تكن هناك أي حركة إضافية أو متعمدة لليد باتجاه الكرة، فإن لمسها ليد رودري لا يُعد مخالفة وفقاً للقانون. لذلك، كان قرار الحكم بمواصلة اللعب، وعدم احتساب ركلة جزاء، قراراً صحيحاً".