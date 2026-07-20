جمال الشريف يُحلل نهائي المونديال.. هل استحق نجم الأرجنتين الطرد؟

- شهدت المواجهة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث لم يُطرد لياندرو باريديس رغم دفعه رودري، واكتفى الحكم ببطاقة صفراء وركلة حرة لإسبانيا، معتبرًا القرار صحيحًا لعدم تنافس الكرة بين اللاعبين. - طالب لاعبو إسبانيا بركلة جزاء في الدقيقة 65، لكن الحكم رفضها، حيث اعتبر أن المسك بين كوبارسي وإنزو فرنانديز غير مؤثر على الحركة، وقرار استمرار اللعب كان صحيحًا. - في الدقيقة 93، طُرد إنزو فرنانديز بعد عرقلة متهورة لكوبارسي، حيث أصاب قدمه اليمنى وعرقله بركبته، مما استدعى البطاقة الحمراء، واعتُبر قرار الحكم صحيحًا.

شهدت المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب الأرجنتين مساء الأحد، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول سبب عدم قيام الحكم بتوجيه البطاقة الحمراء ضد لاعب منتخب الأرجنتين في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، رغم مُطالبة لاعبي إسبانيا، بقوله: "قام لياندرو باريديس عند دائرة المنتصف بعملية دفع من الخلف مستخدماً كتفه في وسط ظهر رودري، الذي سقط على أرضية الملعب".

وتابع: "قام الحكم بتوجيه البطاقة الصفراء المباشرة بحق لياندرو باريديس واحتساب ركلة حرة لصالح منتخب إسبانيا، وهو قرار صحيح لأن لاعب منتخب الأرجنتين قام بعملية دفع مستخدماً كتفه في وسط الظهر والكرة ليست في مجال تنافس بين اللاعبين وهذا سلوك غير رياضي يستوجب الإنذار، وبالتالي القرار النهائي الفني للحكم كان صحيحاً".

وحول مُطالبة لاعبي منتخب إسبانيا بركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني للمواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، أجاب جمال الشريف: "كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء الأرجنتينية، حيث كان باو كوبارسي يقف أمام منافسه إنزو فرنانديز، وتحرك كوبارسي للأمام مُلاحقاً من خصمه، الذي كان يُمسك منافسه من القميص".

وأوضح: "حاول كوبارسي التباطؤ أمام إنزو فرنانديز، وبعد ابتعاد الكرة عنهما، فضل لاعب منتخب إسبانيا السقوط داخل منطقة الجزاء، والمسك موجود لكنه غير مؤثر، لأن اللاعبين تحركا بسرعة واحدة وباتجاه واحد، ولم يكن هذا المسك يُضعف من قدرة كوبارسي على التحرك، لكنه فضل السقوط حتى يؤثر على الحكم للحصول على ركلة جزاء، وقرار الحكم النهائي باستمرار اللعب كان صحيحاً، ولا وجود لركلة جزاء لصالح إسبانيا".

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وعن حالة طرد لاعب منتخب الأرجنتين في الدقيقة 93 من عمر المواجهة النهائية، قال جمال الشريف: "كانت الكرة في مجال تنافس وتحركت نحو باو كوبارسي، فيما حاول إنزو فرنانديز اللحاق بالكرة حتى يقلص المنافسة مع خصمه، لكن مدافع إسبانيا استطاع إبعاد الكرة بقدمه اليمنى، إلا أن إنزو فرنانديز أصاب باطن القدم اليمنى لمنافسه، وتابع اندفاعه حتى يقوم بعرقلة باستخدام الركبة والفخذ الأيمن على الساق والركبة اليمنى لكوبارسي، ما أدى إلى عرقلة وسقوط مدافع إسبانيا في الهواء".

وختم الشريف حديثه: "هذه مخالفة عرقلة متهورة، لأن إنزو فرنانديز لم يضع سلامة باو كوبارسي في عين الاعتبار، وبالتالي استحق البطاقة الصفراء، التي كانت الثانية ضد لاعب الأرجنتين، الأمر الذي جعل الحكم يشهر البطاقة الحمراء، وبالتالي قرار الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش النهائي كان صحيحاً".