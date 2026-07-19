جمال الشريف يُحلل الحالات التحكيمية بين إنكلترا وفرنسا في المونديال

شهدت المواجهة التي انتصر فيها منتخب إنكلترا على فرنسا (6-4)، مساء السبت، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2026، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول سبب إلغاء هدف منتخب إنكلترا الثاني في شباك فرنسا بالدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بقوله: "استطاع بوكايو ساكا تسجيل هدفٍ لصالح فريقه، لكن الحكم المساعد قام بإلغائه، إثر هجمة لصالح الأسود الثلاثة، مررت الكرة بينية في المساحة الخالية خلف مدافعي الديوك".

وتابع: "كان بوكايو ساكا في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً عن الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا، وهو ثيو هيرنانديز، وسيطر مهاجم إنكلترا على الكرة خارج منطقة الجزاء، التي دخل إليها مسرعا، وحولها لقدمه اليسرى، وسجل هدفاً في شباك فرنسا، لكن الحكم المساعد الذي احتفظ بقراره، قام برفع رايته معلناً وجود حالة تسلل، وأكدت تقنية التسلل شبه الآلي صحة قرار الحكم، وبالتالي القرار الفني النهائي كان صحيحاً بعدم شرعية هدف منتخب إنكلترا الثاني في الدقيقة 11".

وحول صحة الهدف الثالث، الذي سجله بوكايو ساكا لصالح إنكلترا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، أجاب الشريف: "هجمة مرتدة سريعة استغل فيها الأسود الثلاثة تقدم لاعبي منتخب فرنسا إلى نصف الملعب، ما جعل المساحات مكشوفة، حيث لعبت الكرة سريعة باتجاه ماركوس راشفورد، الذي استلم الكرة من منتصف ملعبه، وتقدم مسرعاً منطقة الجزاء".

وأوضح: "خرج حارس المرمى مايك مانيان، الذي تصدى لكرة راشفورد بقدمه اليسرى، لتعود إلى الخلف باتجاه ساكا، الذي سيطر على الكرة وتقدم مرة أخرى، ليحاول تسديدها إلى المرمى الخالي من حارسه، وفي تلك اللحظة كان مهاجم إنكلترا في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن آخر ثاني مدافع لفرنسا، وهو ماكسينس لاكروا، كان يقوم بعملية تغطية، لأن قدمه اليمنى كانت أقرب لخط مرماه من منافسه".

وتابع: "استطاع مدافع فرنسا إبعاد الكرة نحو ماركوس راشفورد، الذي راوغ منافسه وحارس المرمى، وأعطى الكرة لزميله بوكايو ساكا، الذي تمكن من تسجيل هدفٍ ثالث صحيح لصالح منتخب إنكلترا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً، لأن هدف إنكلترا كان شرعياً ولا وجود لحالة تسلل فيه".

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وعن مُطالبة مبابي بركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 76، قال جمال الشريف: "هجمة لصالح منتخب فرنسا، والكرة كانت بحوزة مبابي، الذي كان يتحرك داخل منطقة الجزاء، ملاحقاً من قبل مورغان روجرز، حيث قام قائد الديوك باستخدام يده اليمنى لمسك قميص خصمه من صدره، ومن ثم قام بإعادة الكرة بأسفل قدمه اليسرى في محاولة لتجاوز منافسه، الذي قام بدوره بالإمساك بقميص قائد الديوك، وهناك مسك مشترك بينهما أثناء التنافس على الكرة، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب وعدم وجود ركلة جزاء لصالح فرنسا".

وتحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف عن ركلة الجزاء، التي حصل عليها منتخب إنكلترا في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "قاد جد سبينس هجمة منظمة لصالح الأسود الثلاثة، الذي تقدم داخل منطقة الجزاء، ولاحقه مالو غوستو، الذي قام بالقفز بكلتا قدميه في الهواء في محاولة لتقليص المسافة، والوصول إلى الكرة، لكن منافسه استطاع لعب الكرة بمشط قدمه اليمنى، ما حرم مدافع فرنسا من الوصول إلى الكرة، لتسقط الركبة والفخذ الأيسر لغوستو على القدم والساق اليمنى لجد سبينس، مما أدى لارتكاب مخالفة عرقلة وسقوط للإنكليزي وحرمانه من السيطرة على الكرة التي لعبها لنفسه، وبالتالي قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء كان صحيحاً ودقيقاً".