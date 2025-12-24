جمال الشريف يفصل في لقطة محرز الجدلية أمام السودان

- حقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث أحرز رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 61. - أثار الهدف الثاني جدلاً تحكيمياً حول وجود تسلل، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد قانونية الهدف، مشيراً إلى تغطية الظهير الأيمن السوداني ياسر عوض. - جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، يُعتبر من أبرز القامات التحكيمية في تاريخ الكرة العربية والآسيوية، وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم.

حقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على نظيره السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، اليوم الأربعاء، غير أن إحدى لقطات المباراة فتحت باب الجدل التحكيمي، بعدما أثار الهدف الثاني الذي أحرزه النجم رياض محرز نقاشاً واسعاً حول وجود حالة تسلل من عدمها، قبل أن يحسم الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف الجدل.

وفي الدقيقة الحادية والستين، شهدت المواجهة الحالة الجدلية، والتي سجل منها محرز هدفه وهدف منتخب بلاده الثاني في اللقاء، بداعي وجود تسلل على نجم النادي الأهلي السعودي. وعن الحالة، قال الحكم المونديالي السابق: "استحوذ اللاعب الجزائري محمد أمين عمورة على الكرة، قبل أن يرفعها بلمسة فنية باستخدام مشط قدمه اليمنى، باتجاه الجهة اليمنى من الملعب".

وأردف: "الكرة وصلت إلى رياض محرز، الذي كان يتمركز في أقصى الجهة اليمنى في وضعية قانونية تماماً دون أي حالة تسلل، وذلك بسبب وجود تغطية واضحة من الظهير الأيمن لمنتخب السودان ياسر عوض، الذي كان الأقرب إلى خط المرمى من محرز لحظة تمرير الكرة. ونتيجة لذلك، اتخذ الحكم المساعد القرار الصحيح بمواصلة اللعب".

وجمال الشريف هو حكم كرة قدم دولي سوري سابق ومحلل تحكيمي شهير، يُعد من أبرز القامات التحكيمية في تاريخ الكرة العربية والآسيوية، حضر في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم، تحديداً في المكسيك 1986، وإيطاليا 1990، والولايات المتحدة في عام 1994.

