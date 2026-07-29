- حقق فريق النجمة فوزاً مهماً على العهد بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري اللبناني، بفضل هدف محمد صادق في الوقت المضاف، الذي أثار جدلاً تحكيمياً. - تدخلت تقنية "الفار" لتأكيد تجاوز الكرة خط المرمى بالكامل، حيث كان مدافع العهد حسين دقيق يقف خلف الخط، مما أكد صحة الهدف وفقاً للخبير التحكيمي جمال الشريف. - تأجل حسم لقب الدوري للجولة الأخيرة، حيث يكفي النجمة التعادل أمام الأنصار للتتويج، بينما يحتاج الأنصار للفوز لتحقيق اللقب.

حقق فريق النجمة انتصاراً مهماً على نظيره العهد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أجريت مساء الثلاثاء على ملعب محمد سعيد سعد في جويا، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من رباعية الأوائل في الدوري اللبناني لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وشهد اللقاء لقطة تحكيمية جدلية، بعد توقف اللقاء لدقائق، من أجل حسم لقطة هدف الفوز لنادي النجمة، الذي سجله محمد صادق في الوقت المضاف على عمر اللقاء. واحتاج حكم اللقاء إلى تدخل غرفة "الفار" من أجل حسم القرار، التي أكدت أن الكرة تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها، قبل إبعادها من مدافع نادي العهد، حسين دقيق. وحول هذه اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "الكرة تجاوزت بكاملها خط المرمى لعدة أسباب، أولها أن الكرة المسددة لمست خط المرمى بعد تسديدها مباشرة، حينها كان المدافع يقف بالكامل خلف خط المرمى، كما أن الكرة عندما لمست أو لعبت من قبل المدافع كان الأخير يقف بوضوح خلف خط المرمى، والكرة لم تكن ظاهرة، حيث كانت مغطاة بجسم المدافع وهذا يدلل على عبور الكرة كاملة لخط المرمى".

وتابع الحكم المونديالي السابق "طبعاً في لقطة من زاوية أخرى، زميل المدافع يحجب الكرة لحظة لعبها، وأيضاً واضح أن المدافع الذي أبعد الكرة يقف بالكامل خلف خط المرمى. ⁠وهنا لا يحتاج الحكم الذهاب إلى الشاشة لمشاهدة اللقطة، لأن رأي حجرة الفار يستند إلى وقائع مكانية، وليس إلى رأي تقديري". وأُجِّل حسم لقب الدوري اللبناني حتى الجولة السادسة والأخيرة من رباعية الأوائل، وخلالها سيلتقي النجمة (11 نقطة) مع الأنصار (9 نقاط) من أجل حسم اللقب، حيث يكفي الأول التعادل للتتويج، فيما يحتاج الأنصار إلى الفوز.