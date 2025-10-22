جمال الشريف يفسر القرارات التحكيمية الجدلية في فوز الهلال على السد

- حقق الهلال السعودي فوزاً مثيراً على السد القطري 3-1 في دوري أبطال آسيا، وسط جدل تحكيمي حول الأهداف. الهدف الأول جاء بعد سلسلة أحداث داخل منطقة الجزاء، وأكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحته بعد مراجعة الإعادة. - الهدف الثاني للهلال سجله كوليبالي بعد صراع بدني داخل منطقة الجزاء، وأكدت تقنية الفار صحته رغم المسك المتبادل بين اللاعبين، مما ضاعف تقدم الهلال. - أُلغي هدف للسد بداعي التسلل بعد هجمة منظمة، حيث كان اللاعب ميغيل في وضعية تسلل لحظة تمرير الكرة، مما جعل قرار الحكم المساعد صحيحاً.

حقق الهلال السعودي انتصاراً على السد القطري 3-1، مساء الثلاثاء، وسط جدل تحكيمي واسع، رافق قمة الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل نادي الهلال هدفه الأول في الدقيقة الخامسة والعشرين من المباراة، وجاء بعد سلسلة من الأحداث داخل منطقة الجزاء.

وحول هذه اللقطة قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "بدأت اللقطة بركلة حرة ثابتة لمصلحة فريق الهلال، رُفعت إلى داخل منطقة الجزاء، لتفوت على عدد من اللاعبين، قبل أن تتجه نحو مدافع السد، طارق سلمان، الذي حاول إبعاد الكرة بقدمه اليسرى، لتصطدم بجسم إكشيتشيك ثم تتجه نحو زميله كوليبالي، الذي حاول السيطرة عليها لكنها ابتعدت عنه، لتعود مجدداً إلى إكشيتشيك الذي استغل الموقف وسدد الكرة في الشباك مسجلاً الهدف الأول لفريقه. أكدت الإعادة أن الهدف صحيح، إذ لم تكن هناك أي لمسة يد على لاعب الهلال، وجاء قرار الحكم باستمرار اللعب واحتساب الهدف صحيحاً تماماً".

وجاء الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الأربعين، عن طريق اللاعب كوليبالي، في لقطة شهدت صراعاً بدنياً قوياً داخل منطقة الجزاء. وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "قبل تسجيل الهدف، كانت هناك رقابة لصيقة من لاعب السد، سانتوس، الذي كان يدير ظهره لمكان تنفيذ الكرة، ويركّز بشكل كامل على متابعة كوليبالي لمنعه من التحرك بحرية. ومع لحظة تنفيذ الكرة، حاول كوليبالي الإفلات من الرقابة، في حين حدث مسك متبادل بين اللاعبين أثناء التحامهما".

وواصل: "كوليبالي، الذي كان يواجه الكرة ويتابع مسارها بعينيه، تحرك بسرعة ونجح في تجاوز سانتوس، بينما وجد الأخير صعوبة في الالتفاف ومجاراة حركة لاعب الهلال السريعة، نتيجة وضعية جسده التي كانت عكس اتجاه الكرة. واستغل كوليبالي الموقف بنجاح، ليحرز الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة". وأردف الشريف: "بعد مراجعة اللقطة، تبيّن عدم وجود أي مخالفة على كوليبالي، إذ كان هناك مسك متبادل بين اللاعبين، ما يجعل الهدف صحيحاً. وأكدت تقنية الفار صحة قرار الحكم باحتساب الهدف، ليضاعف الهلال تقدمه في المباراة".

وفي الدقيقة الثانية والسبعين، أُلغِي هدفٌ للسد بداعي التسلل، بعد هجمة منظمة قادها الفريق القطري باحترافية عالية. وحولها قال جمال الشريف: "جاءت اللقطة بعد تمريرات متقنة انتهت بكرة بينية باتجاه اللاعب ميغيل، الذي كان في وضعية تسلل في لحظة لعب الكرة، إذ تبيّن أنه كان متقدماً على آخر مدافع من الهلال، وهو كوليبالي".

وتابع: "رغم أن ميغيل حاول التراجع إلى الخلف لاستلام الكرة بعد تمريرها، فإن لحظة الحسم في تحديد التسلل كانت لحظة تمرير الكرة من زميله، حين كان بالفعل متقدماً عن آخر ثاني مدافعي الهلال. الحكم المساعد احتفظ بقراره، وترك اللعب مستمراً إلى حين تسجيل الهدف، ليشير بعدها إلى وجود حالة تسلل. وبالتالي كان قرار الحكم المساعد صحيحاً لوجود حالة تسلل، ليتم إلغاء الهدف لعدم شرعيته".