جمال الشريف يشرح وضعية هدف الأرجنتين في إنكلترا

- تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على إنكلترا (2-1)، ليواجه إسبانيا في النهائي، مدافعاً عن لقبه الذي حققه في 2022 بقطر. - أكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة هدف إنكلترا الأول، حيث سجل أنطوني غوردن بعد تمريرة من مورغن روجرز، دون وجود تسلل. - هدف تعادل الأرجنتين كان سليماً أيضاً، حيث نفذ ميسي ركنية إلى دي بول، الذي أعادها لميسي، ليصنع هدف التعادل لإنزو فيرناديز بتسديدة قوية.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما انتصر مساء الأربعاء، على منتخب إنكلترا بنتيجة (2ـ1) في لقاء مثير، شهد تنافساً قوياً واندفاعاً من قبل اللاعبين بحثاً عن السيطرة على الكرة، قبل أن يخطف منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل للدفاع عن اللقب الذي توج به في عام 2022 في قطر، بمواجهة إسبانيا يوم الأحد.

وأكد خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، أن هدف منتخب إنكلترا عندما افتتح النتيجة كان صحيحاً وأضاف: " في الدقيقة 55، هجوم إنكليزي منظم، ووصلت الكرة إلى مورغن روجرز الذي رفع الكرة من الحدود الجانبية لمنطقة الجزاء إلى داخلها باتجاه زميله أنطوني غوردن، الذي كان في موقف صحيح لحظة لعب الكرة لوجود ثلاثة لاعبين من الأرجنتين سبقوا غوردن إلى خط مرماهم وبالتالي كان في موقف تسلل، ولكن مع رفع الكرة تحرك وسبق المدافع القريب إليه ليسجل هدفاً صحيحا لا تسلل فيه".

كما أكد الشريف، أن هدف تعادل منتخب الأرجنتين كان سليماً وقال: "نفذ ليونيل ميسي ركنية إلى رودريغو دي بول، الذي أعاد إليه الكرة بعدما تحرك قائد الأرجنتين من مكانه، وكان ميسي في لحظة تمرير الكرة إليه في موقف صحيح لا تسلل فيه لوجود عدد من لاعبي منتخب إنكلترا هم أقرب لخط مرماهم وخاصة مارك غيهي وبالتالي لا يُوجد تسلل عندما لُعبت الكرة في اتجاه ميسي، الذي مرر لاحقاً الكرة عرضية على حدود منطقة جزاء باتجاه إنزو فيرناديز الذي سدد كرة قوية لتسكن الشباك محرزاً هدف التعادل، والهدف كان صحيحا وقرار الحكم المساعد كان سليماً".