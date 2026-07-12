جمال الشريف يشرح لقطة طرد إمبولو المثيرة.. كيف تغيّر قرار الحكم؟

- أكمل منتخب سويسرا مباراته ضد الأرجنتين بعشرة لاعبين بعد طرد بريل إمبولو، حيث انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 3-1 في ربع نهائي كأس العالم 2026. - تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد لتصحيح خطأ في تحديد اللاعب المخالف، حيث تبين أن إمبولو ارتكب المخالفة وليس لياندرو باريديس، مما أدى إلى إلغاء بطاقة الإنذار لباريديس. - حصل إمبولو على بطاقة حمراء غير مباشرة بعد تلقيه إنذارين، مما أكد صحة قرار الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

أكمل منتخب سويسرا المباراة ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الأحد، بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه بريل إمبولو (29 عاماً)، قبل نحو ثلث ساعة على نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى لمصلحة رفاق ليونيل ميسي (3-1).

وسقط إمبولو قرب خط التماس في ملعب الأرجنتين، بداعي وجود تدخل من لياندرو باريديس، وفي تفسير الحالة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "أشهر الحكم بطاقة الإنذار للاعب الأرجنتين لياندرو باريديس، بداعي ارتكابه مخالفة متهورة ضد لاعب المنتخب السويسري بريل إمبولو، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) تدخلت، بعدما تبين وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب الذي يستحق البطاقة".

وتابع الحكم المونديالي السابق "بعد مراجعة اللقطة، اتضح أن إمبولو هو من ارتكب المخالفة، إذ لعب الكرة بلمسة من قدمه اليمنى، وبعد أن فقد السيطرة عليها، قفز بكلتا قدميه في الهواء، ثم حرّك ساقه اليمنى باتجاه ساق منافسه الثابتة بحثاً عن الحصول على مخالفة. وبناءً على ذلك، عندما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو، ألغى بطاقة الإنذار الممنوحة لباريديس، واحتسب مخالفة ضد إمبولو بسبب التحايل وخداع الحكم، مع إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب السويسري".

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اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المخالفة التي ارتكبها إمبولو والتي أدت إلى استبدال قرار الحكم؟ كيف أثر قرار طرد إمبولو على مجريات المباراة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وختم الشريف حديثه "كانت هذه البطاقة بمثابة الإنذار الثاني لإمبولو، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة الـ44 من المباراة، لتتحول إلى بطاقة حمراء غير مباشرة أدت إلى طرده. وبعد مراجعة الحالة والتأكد من القرار عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، فإن قرار الحكم كان صحيحاً، بعدما جرى تصحيح هوية اللاعب المخالف وتطبيق القانون بالشكل المناسب".