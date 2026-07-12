جمال الشريف يشرح القرارت التحكيمية في مباراة إنكلترا والنرويج

شهدت المواجهة التي انتصر فيها منتخب إنكلترا على نظيره منتخب النرويج بهدفين مقابل هدف، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم الفرنسي كليمان توربان

هدف النرويج

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول صحة هدف منتخب النرويج، الذي سجله في شباك إنكلترا بالدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بقوله: "أحرز أندرياس شييلديروب هدفاً، بعد صراع ومنافسة على الكرة عند منتصف الميدان وقريباً من الحكم بين هاري كين وباتريك بيرغ، الذي استطاع الوصول للكرة من الخلف بقدمه اليسرى وتحريكها عن سيطرة خصمه". وتابع: "حدث تلامس طفيف بين أسفل القدم اليمنى المرفوعة لهاري كين ووجه القدم اليمنى لباتريك بيرغ، نتيجة حركة اللاعبين للمنافسة على الكرة دون وجود مخالفة عرقلة، لكن قائد إنكلترا بعد أن فقد السيطرة على الكرة قام بالقفز في الهواء بكلتا قدميه في محاولة للحصول على مخالفة غير موجودة، وقرار الحكم القريب باستمرار اللعب كان صحيحاً، ما أسفر عن تسجيل النرويج هدفاً في الدقيقة 36، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً، وهدف النرويج شرعي".

إلغاء هدف لمنتخب إنكلترا

وحول سبب إلغاء هدف منتخب إنكلترا الثاني ضد النرويج في الوقت البدل الضائع، قال الحكم المونديالي السابق: "وصلت الكرة إلى جود بيلنغهام الموجود عند الحدود الخارجية لمنطقة الجزاء، وقام بتمريرها إلى زميله هاري كين الموجود في موقف تسلل عند لحظة تمرير الكرة إليه، لأنه كان متقدماً بكامل جسمه عن كريستوفر أيير آخر ثاني مدافع نرويجي، والذي حاول أيضاً التقدم لوضع كين في موقف تسلل، الذي كان موجوداً في موقف تسلل واضح، والذي استطاع تسجيل هدفٍ، لكن الحكم المساعد رفع رايته لوجود حالة تسلل، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً".

كرة عالمية جمال الشريف يُفسر قرارات الحكم في قمة إسبانيا وبلجيكا

الهدف الملغى للنرويج

وتحدث الشريف عن الأسباب، التي دفعت الحكم الفرنسي كليمان توربان إلى إصدار قراره النهائي بإلغاء هدف النرويج الثاني في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني في مواجهة ربع النهائي، بقوله: "ركلة ركنية لصالح النرويج، وقبل أن تنفذ الكرة وتصبح باللعب، قام هالاند بدفع إليوت أندرسون، الذي كان يقوم بعملة مراقبة لصيقة لخصمه". وأردف: "قام هالاند بدفع خصمه بكلتا يديه في محاولة لإفساح المجال له حتى يحصل على الكرة في حال تنفيذها، وبعد ذلك نفذت الركلة الركنية، واستطاع توربيورن ليساكر تسجيل هدفاً بقدمه اليسرى بعد أن تصدى جوردان بيكفورد للكرة، وهنا طلبت تقنية الفار من الحكم العودة لمشاهدة الحالة والتحقق منها، وتبين له وجود مخالفة دفع من هالاند ضد إليوت أندرسون قبل تنفيذ الركنية، وهنا أعلن الحكم الفرنسي إلغاء الهدف وإعادة تنفيذ الركنية، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً".

وأضاف: "جاء قرار الحكم بإلغاء الهدف وإعادة تنفيذ الركلة الركنية بناءاً على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على توضيح لبروتوكول الخاص بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) لاستخدامه في بطولة كأس العالم 2026، وذلك فيما يخص المخالفات الواضحة التي يرتكبها الفريق المهاجم قبل بدء اللعب في الركلات الركنية أو الحرة، والتي تؤثر بشكل مباشر على احتساب الهدف".

ركلة الجزاء الملغاة

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب إنكلترا في الشوط الإضافي الأول، أجاب الشريف: "هجمة لصالح الأسود الثلاثة، وقادها جد سبينس، الذي تقدم من الحدود الجانبية لمنطقة الجزاء إلى داخلها، حيث راوغ أحد منافسيه، فيما لاحقه أوسكار بوب، لكن اللاعب الإنكليزي قام بمدّ قدمه وساقه اليسرى في الهواء باتجاه خصمه، الذي يتحرك إلى يمينيه، وليس باتجاه الكرة إلى الأمام، ما جعله يصيب الركبة اليسرى لبوب، فيما سقط جد سبينس، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، لكن تقنية الفار قامت بتوجيه الدعوة إلى الحكم حتى يشاهد الحالة على الشاشة، ليتضح له قيام جد سبينس بالبحث عن الاحتكاك عبر تحريك قدمه وساقه باتجاه منافسه، حتى يصل إلى احتكاك ويحصل على ركلة الجزاء، ليعود الحكم إلى إلغاء ركلة الجزاء، وبالتالي القرار النهائي للحكم كان صحيحاً".