جمال الشريف يشرح القرارات التحكيمية في مباراة إنكلترا والنرويج

- هدف النرويج الشرعي: سجل أندرياس شييلديروب هدفاً للنرويج بعد منافسة بين هاري كين وباتريك بيرغ، وأكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن التلامس لم يكن عرقلة، مما جعل الهدف شرعياً. - إلغاء هدف إنكلترا بسبب التسلل: أُلغي هدف لإنكلترا في الوقت بدل الضائع بسبب تسلل هاري كين، وأكد الشريف صحة القرار. - إلغاء هدف النرويج الثاني وركلة الجزاء الملغاة لإنكلترا: أُلغي هدف النرويج الثاني بعد دفع هالاند لإليوت أندرسون، وأُلغي قرار احتساب ركلة جزاء لإنكلترا بعد مراجعة تقنية الفار.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها منتخب إنكلترا على نظيره منتخب النرويج بهدفين مقابل هدف، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم الفرنسي كليمان توربان

هدف النرويج

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه في صحة هدف منتخب النرويج، الذي سجله في شباك إنكلترا بالدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول، بقوله: "أحرز أندرياس شييلديروب هدفاً، بعد صراع ومنافسة على الكرة عند منتصف الميدان وقريباً من الحكم بين هاري كين وباتريك بيرغ، الذي استطاع الوصول إلى الكرة من الخلف بقدمه اليسرى وتحريكها عن سيطرة خصمه". وتابع: "حدث تلامس طفيف بين أسفل القدم اليمنى المرفوعة لهاري كين ووجه القدم اليمنى لباتريك بيرغ، نتيجة حركة اللاعبين للمنافسة على الكرة دون وجود مخالفة عرقلة، لكن قائد إنكلترا بعد أن فقد السيطرة على الكرة قفز في الهواء بكلتا قدميه، في محاولة للحصول على مخالفة غير موجودة، وقرار الحكم القريب باستمرار اللعب كان صحيحاً، ما أدى إلى تسجيل النرويج هدفاً في الدقيقة الـ36، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً، وهدف النرويج شرعي".

إلغاء هدف لمنتخب إنكلترا

وحول سبب إلغاء هدف منتخب إنكلترا الثاني ضد النرويج في الوقت بدل الضائع، قال الحكم المونديالي السابق: "وصلت الكرة إلى جود بيلنغهام الموجود عند الحدود الخارجية لمنطقة الجزاء، ومرّرها إلى زميله هاري كين الموجود في موقف تسلل عند لحظة تمرير الكرة إليه، لأنه كان متقدماً بكامل جسمه عن كريستوفر أيير آخر ثاني مدافع نرويجي، الذي حاول أيضاً التقدم لوضع كين في موقف تسلل، الذي كان موجوداً في موقف تسلل واضح، والذي استطاع تسجيل هدفٍ، لكن الحكم المساعد رفع رايته لوجود حالة تسلل، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً".

كرة عالمية جمال الشريف يُفسر قرارات الحكم في قمة إسبانيا وبلجيكا

الهدف الملغى للنرويج

وتحدث الشريف عن الأسباب التي دفعت الحكم الفرنسي كليمان توربان إلى إصدار قراره النهائي بإلغاء هدف النرويج الثاني في الدقيقة الـ55 من عمر الشوط الثاني في مواجهة ربع النهائي، بقوله: "ركلة ركنية للنرويج، وقبل أن تنفذ الكرة وتصبح باللعب، دفع هالاند إليوت أندرسون، الذي كان يقوم بعملة مراقبة لصيقة لخصمه". وأردف: "دفع هالاند خصمه بكلتا يديه، في محاولة لفسح المجال له حتى يحصل على الكرة في حال تنفيذها، وبعد ذلك نفذت الركلة الركنية، واستطاع توربيورن ليساكر تسجيل هدف بقدمه اليسرى بعد أن تصدى جوردان بيكفورد للكرة، وهنا طلبت تقنية الفار من الحكم العودة لمشاهدة الحالة والتحقق منها، وتبين له وجود مخالفة دفع من هالاند ضد إليوت أندرسون قبل تنفيذ الركنية، وهنا أعلن الحكم الفرنسي إلغاء الهدف وإعادة تنفيذ الركنية، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً".

وأضاف: "جاء قرار الحكم بإلغاء الهدف وإعادة تنفيذ الركلة الركنية بناءً على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على توضيح البروتوكول الخاص بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) لاستخدامه في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في ما يخص المخالفات الواضحة التي يرتكبها الفريق المهاجم قبل بدء اللعب في الركلات الركنية أو الحرة، والتي تؤثر مباشرةً باحتساب الهدف".

ركلة الجزاء الملغاة

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب إنكلترا في الشوط الإضافي الأول، أجاب الشريف: "هجمة للأسود الثلاثة قادها جد سبينس، الذي تقدم من الحدود الجانبية لمنطقة الجزاء إلى داخلها، حيث راوغ أحد منافسيه، فيما لاحقه أوسكار بوب، لكن اللاعب الإنكليزي مدّ قدمه وساقه اليسرى في الهواء باتجاه خصمه الذي كان يتحرك إلى يمينه، وليس باتجاه الكرة إلى الأمام، ما جعله يصيب الركبة اليسرى لبوب، فيما سقط جد سبينس، ليحتسب الحكم ركلة جزاء. لكن تقنية الفار وجّهت الدعوة إلى الحكم حتى يشاهد الحالة على الشاشة، ليتضح له قيام جد سبينس بالبحث عن الاحتكاك عبر تحريك قدمه وساقه باتجاه منافسه، حتى يصل إلى احتكاك ويحصل على ركلة الجزاء، ليعود الحكم إلى إلغاء ركلة الجزاء، وبالتالي القرار النهائي للحكم كان صحيحاً".