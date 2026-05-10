- فاز أرسنال على ويستهام يونايتد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما عزز فرصه في الفوز باللقب هذا الموسم، رغم الجدل حول هدف ملغى لويستهام بسبب خطأ على المهاجم بابلو. - أوضح الخبير التحكيمي جمال الشريف أن تقنية الفار أكدت وجود مخالفة واضحة من بابلو ضد حارس أرسنال دافيد رايا، مما أدى لإلغاء الهدف بشكل صحيح. - يتصدر أرسنال الدوري حالياً، بينما يواجه ويستهام خطر الهبوط، مع منافسة مباشرة مع توتنهام للبقاء ضمن أندية النخبة.

فاز أرسنال بهدف من دون مقابل على حساب نظيره ويستهام يونايتد في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، ليضاعف حظوظه في حصد لقب البريمييرليغ هذا الموسم، بالرغم من أن المباراة شهدت لقطة مثيرة للجدل بعدما أحرز أصحاب الأرض على استاد لندن هدفاً ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ على المهاجم البرازيلي بابلو (22 عاماً).

وقال الخبير التحكيمي في العربي الجديد، جمال الشريف، إن مباراة ويستهام وأرسنال شهدت في دقائقها الأخيرة ركلة ركنية لصالح فريق ويستهام، نفذت إلى داخل منطقة مرمى أرسنال بوجود كثافة عددية من اللاعبين، حيث حاول حارس مرمى أرسنال الإسباني دافيد رايا الارتقاء ومد ذراعيه إلى الأعلى في محاولة لالتقاط الكرة أو إبعادها، إلا أن لاعب ويستهام بابلو قام بمد يده وذراعه بشكل كامل، وقام بإبعاد وجه ورقبة الحارس إلى الخلف، وهذا أضعف قدرته على التركيز، إضافة إلى ذلك فإنه دفع ذراعي الحارس إلى الأمام ومنعهما من العودة لالتقاط الكرة أو إبعادها.

وختم الحكم المونديالي السابق موضحاً أن حارس المرمى لم يتمكن من الارتقاء، ولم يتمكن من استخدام يديه بشكل صحيح لينافس على الكرة، مما أدى إلى أن تلامس الكرة يديه وتسقط خلفه ويتم إحراز هدف، إلا أن تقنية الفار تدخلت لتستدعي الحكم لمشاهدة الحالة، حيث تبين وجود مخالفة واضحة وصريحة قام بها بابلو باستخدام يديه دافعاً ذراعي الحارس ومانعاً لهما من التقاط الكرة، إضافة لمنعه من الارتقاء إلى الأعلى للمنافسة، يضاف إلى ذلك أيضاً أنه أثر على رقبة ووجه رايا، مما أدى إلى منعه من متابعة الحالة والتركيز عليها، والقرار النهائي كان صحيحاً بإلغاء الهدف لوجود مخالفة ضد حامي عرين فريق أرسنال، وبالتالي فإن الهدف الذي تم إحرازه بعد ذلك لم يكن شرعياً.

ويتصدر أرسنال حالياً مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، في حين يحتل مانشستر سيتي منافسه على اللقب الوصافة مع مباراة أقل، وذلك مع اقتراب النهاية، أما ويستهام فقد بات قريباً من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بحكم مركزه المتأخر، والمنافس المباشر له على البقاء ضمن أندية النخبة هو توتنهام، ما يعني أنه في حال انتصر سيبتعد في عدد النقاط.