- احتج نجوم منتخب النرويج على هدف جود بيلنغهام في الوقت بدل الضائع، مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو المساعد (فار) بسبب اصطدام الكرة بكابل الكاميرا العلوية قبل تسجيل الهدف. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن القوانين الدولية تتطلب إيقاف اللعب إذا تلامست الكرة مع عنصر خارجي، مشيراً إلى ضرورة تدخل الفار في مثل هذه الحالات. - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد عدم وجود دليل على ملامسة الكرة للكابل، مما يثبت صحة قرار الحكم باحتساب الهدف.

احتجّ نجوم منتخب النرويج على الهدف الأول الذي سجله الإنكليزي جود بيلنغهام (23 عاماً) في الوقت بدل الضائع من المواجهة التي انتصرت فيها كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل بهدفين مقابل هدف، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وطالب نجوم منتخب النرويج الحكم الفرنسي كليمان توربان، بضرورة العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (فار)، من أجل الاستعانة بها، لأن ركلة المرمى التي نفذها الحارس أوريان نيلاند اصطدمت بالسلك الخاص بالكاميرا العلوية في الملعب، قبل أن تصل إلى أنطوني غوردون، الذي قاد هجمة إنكلترا ومنح التمريرة الحاسمة لزميله جود بيلنغهام، الذي سجل الهدف الأول لمنتخب إنكلترا في الوقت بدل الضائع، لكن في النهاية احتُسب الهدف وسط جدل واسع.

For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه في اللقطة، قائلاً: "في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نفذ الحارس أوريان نيلاند ركلة مرمى عالية بقدمه لتسقط في نصف ملعب منتخب إنكلترا، الذي حوّلها إلى هجمة استطاع من خلالها جود بيلنغهام تسجيل هدف التعادل لفريقه".

كرة عالمية جمال الشريف يشرح القرارات التحكيمية في مباراة إنكلترا والنرويج

وتابع: "طبعاً القوانين الدولية للعبة كرة القدم تُشير إلى وجوب احتساب خطأ، إذا حدث تلامس نتيجة تدخل عنصر خارجي مثل: كابل أو أسلاك الكاميرا العنكبوتية مثلاً، حيث يجب على الحكم في هذه الحالة إيقاف اللعب، واستئنافه بإسقاط للكرة، إذا كان هذا التدخل قد أثّر بمجريات اللعب كما حصل في الحالة التي نبحثها، وكان بالتالي على تقنية الفار التدخل في ما إذا كان هناك اصطدام بأسلاك الكاميرا العنكبوتية، ما أدى إلى تحوّل الكرة إلى هجمة سريعة انتهت بتسجيل إنكلترا هدف التعادل أمام النرويج".

وختم جمال الشريف حديثه: "تقنية الفار تعتمد على الشريحة الموجودة داخل الكرة، التي تدل في حال حدوث ملامسة للكرة بأي جسم غريب، فإنها تستطيع من خلال الذبذبات التي ترسمها، أن تكشف عن ملامسة الكرة لجسم غريب، وفي حال حصوله، فإنه يجب على الحكم إيقاف اللعب واستئنافه إسقاط الكرة، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يقول إنه لا وجود لأي أثر من خلال استخدام الشريحة داخل الكرة ولا تغير في الذبذبات، وهذا يجزم بأنه لا وجود ملامسة للكرة لأسلاك الكاميرا العنكبوتية، ما يعني أن قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب هدف جود بيلنغهام الذي سجل هدف التعادل لإنكلترا ضد النرويج في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول".