شهد لقاء المغرب وفرنسا في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من مونديال 2026، اليوم الخميس، على ملعب "جيليت"، حالتين تحكيمتين مثيرتين للجدل، في المواجهة التي انتهت لمصلحة الفرنسيين (2-0).

وحصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء بعد تعرض كيليان مبابي للعرقلة داخل منطقة جزاء منتخب المغرب من جانب المدافع نصير مزراوي في الدقيقة الـ23. وحول حالة ركلة الجزاء التي كان هناك شك في أنها سبقت بخطأ لمصلحة أشرف حكيمي بعد احتكاك مع اللاعب الفرنسي ديزيري دوي، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف: "اتجهت الكرة نحو أشرف حكيمي الذي حاول استقبالها بباطن قدمه اليمنى، لكنها غيرت مسارها بعدما ارتطمت بقدمه ثم بركبته اليسرى، لتتابع طريقها نحو دوي، وبعد ارتدادها من الأرض، ارتفعت باتجاه قدمه اليمنى، ليقوم بإبعادها".

وتابع: "في تلك اللحظة، اندفع حكيمي، لاعب المغرب، نحو نظيره الفرنسي، وحدث احتكاك بعدما استخدم فخذه اليمنى على الساق اليمنى لدوي، وذلك بعد أن كان الأخير قد لعب الكرة بالفعل. هذا الاحتكاك كان نتيجة اندفاع حكيمي الذي سقط بعده مطالباً باحتساب مخالفة، إلا أن الحكم كان محقاً في قراره عدم احتساب أي خطأ، لأن اللاعب المغربي هو من تسبب في الاحتكاك".

وواصل الحكم المونديالي :"استمرت الهجمة الفرنسية لتصل الكرة إلى كيليان مبابي على حدود منطقة الجزاء. استلم مبابي الكرة ولعبها أولاً بقدمه اليسرى، ثم توغل داخل منطقة الجزاء. عندها، حاول المدافع المغربي نصير مزراوي التدخل على الكرة مستخدماً قدمه وساقه اليمنيين، إلا أن مبابي سبقه ولمس الكرة أولاً ليبعدها عن متناول مزراوي. واصل المدافع انزلاقه،ليصطدم بالساق اليمنى لمبابي مستخدماً قدمه اليمنى، ما أدى إلى عرقلة المهاجم الفرنسي داخل منطقة الجزاء. لذلك، كان قرار الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الفرنسي قراراً صحيحاً، لأن المدافع لم يلمس الكرة، بل قام بعرقلة مبابي".

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وفي الدقيقة الـ60، سجل كيليان مبابي الهدف الأول لمنتخب فرنسا وسط احتجاج من لاعبي المغرب بداعي أن الهدف سُبق بلمسة يد على لاعب وسط "الديوك" أدريان رابيو، وعنها قال الشريف: "أُرسلت كرة باتجاه منطقة الجزاء المغربية، قبل أن يتمكن مدافعو المنتخب المغربي من إبعادها، لتعود الكرة في صراع مشترك بين رابيو وإبراهيم دياز. حاول الأول لعب الكرة بباطن قدمه اليمنى، إلا أن دياز تمكن من الوصول إليها أولاً ولعبها بباطن قدمه اليمنى من مسافة قريبة، ليمنع اللاعب الفرنسي من السيطرة عليها". وختم حديثه بالقولك "يد رابيو خلال الاحتكاك كانت في وضعية طبيعية ولم تجعل الجسم أكبر، ولم تكن هناك أي حركة إضافية من اليد اتجاه الكرة. رابيو سيطر على الكرة ومررها لزميله قبل أن تصل إلى مبابي الذي سجل هدف منتخب بلاده الأول. هدف صحيح لعدم وجود مخالفة تستحق توقف اللعب".