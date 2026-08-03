جمال الشريف يحسم الجدل: هل ظلم النجمة أمام الأنصار تحكيمياً؟

- شهدت مباراة الأنصار والنجمة جدلاً تحكيمياً بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأنصار في الدقيقة 53، مما أثار احتجاجات من لاعبي النجمة. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، مشيراً إلى أن أنتوني أكومو ارتكب خطأ بإهمال على علي طنيش داخل منطقة الجزاء. - السنغالي الحاج مالك تال نجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة الجزاء، ليحسم الأنصار لقب الدوري اللبناني لكرة القدم.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها الأنصار على النجمة بهدفين مقابل هدف، وحصد لقب الدوري اللبناني لكرة القدم، مساء الأحد، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، بسبب ركلة الجزاء، التي تم احتسابها في الشوط الثاني.

واحتج نجوم نادي النجمة على قرار الحكم، باحتساب ركلة جزاء لصالح الأنصار، بعدما قام الكيني أنتوني أكومو بارتكاب خطأ على علي طنيش، الذي يلقب بـ"السيسي" داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، لينجح بعدها السنغالي الحاج مالك تال في تسجيل هدف الانتصار لفريقه، الذي حسم لقب الدوري اللبناني لكرة القدم.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بقوله: "هجمة لصالح الأنصار في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، ومررت الكرة فيها قصيرة إلى علي طنيش، الذي كان موجوداً داخل منطقة جزاء ضمن مجموعة من لاعبي فريق النجمة، حيث حاول لعب الكرة والمرور، لكن أحد منافسيه استطاع قطع الكرة، لتصطدم بزميله أنتوني أكومو، وتعود مرة أخرى لتصبح في مجال تنافس بين اللاعبين أكومو وطنيش".

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وأوضح: "قام أنتوني أكومو برفع ساقه وقدمه اليسرى إلى الخلف والأعلى في محاولة حتى يبعد الكرة بشكل كامل ويقوم بتشتيتها خارج منطقة الجزاء، لكن علي طنيش استطاع مدّ رأس قدمه اليسرى، وإبعاد الكرة عن مسار حركة قدم لاعب النجمة، مما أدّى إلى تأخر حركة القدم والفشل بالوصول إلى الكرة واصابت القدم اليسرى لنجم الأنصار، الذي سقط داخل منطقة الجزاء".

وختم الشريف حديثه: "قام الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الأنصار، وتم تأكيد قراره من قبل حجرة الفار، وبالتالي قراره كان صحيحاً، بسبب وجود مخالفة ركل بإهمال من قبل أنتوني أكومو على باطن القدم اليسرى لمنافسه علي طنيش، والقرار النهائي والفني بمنح ركلة جزاء لصالح الأنصار كان صحيحاً".