جلسة أكل وكرة قدم لمشجعين كويتيين من سوق واقف في الدوحة

يحضر أكثر من ألف كويتي في العاصمة القطرية الدوحة لتشجيع منتخب بلادهم في فعاليات بطولة كأس العرب 2025. وعلى هامش حضور المباريات، يمضي المشجعون أوقاتهم بالتجوّل في أسواق قطر، وحضور فعاليات واحتفالات خصصتها البلد لهذا العرس الكروي.

وفي جولتنا في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة خلال فعاليات كأس العرب، التقينا مشجعين كويتيين عبروا عن فرحتهم بالنتيجة الجيدة أمام منتخب مصر وقالوا إنّ المنتخب الكويتي ظهر في مستوى جيد، ويُمكنه تقديم الأفضل في المباريات المقبلة؛ وكان هؤلاء يتناولون عشاءهم في سوق واقف الشعبي، حيث ترصد مطابخ متنوعة: تونسية ومغربية ولبنانية وعراقية ومصرية إضافة إلى الأفغانية والهندية، والأكل الهندي شهير هنا في البلد الخليجي الصغير الذي يضمّ جاليات عربية وآسيوية عديدة، تغنيه ثقافة وتنوّعاً.

ويبدو أن حضور الجماهير الكويتية إلى قطر سيكون كبيراً في الأيام المقبلة من أجل دعم منتخب "الأزرق" في المباريات المقبلة، مع العلم أنه وفقاً لوزارة السياحة القطرية، في تقرير خاص نُشر على موقعها الرسمي، فإن الجنسية الكويتية هي من ضمن قائمة أول عشرة جنسيات الأكثر زيارةً لدولة قطر (حوالي 3,5 ملايين زائر في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025).

ورصدت كاميرا العربي الجديد مشجعاً لمنتخب الكويت يتناول العشاء مع أصدقائه في أحد المطاعم الشعبية في منطقة سوق واقف خلال الفعاليات الخاصة ببطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت يوم 1 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتستمر حتى الـ18 من الشهر نفسه، وقد تحدث عن تجربته بعد أول مواجهة لمنتخب بلاده.

والتقطت كاميرا العربي الجديد مشجعاً لمنتخب الكويت وقال: "أنا من الكويت وحضرت إلى هنا لدعم منتخب الكويت. أتمنى عند تحقيق أول فوز في المباريات المقبلة، سأتناول الكنافة تعبيراً عن الفرحة الكبيرة في حال صناعة الفوز".

وتابع المشجع حديثه "أداء منتخب الكويت كان مُمتازاً، كان المستوى جميلاً، أعتقد أن المنتخب ممكن أن يحقق نتائج جيدة ضد الإمارات والأردن، وقد يتأهل إلى الدور الثاني. الأجواء في قطر رائعة، والطعام رائع"، وكان المشجع سعيد جداً بعد نتيجة التعادل أمام مصر (1-1)، وهو الذي تابع المواجهة من استاد لوسيل المونديالي ثم توجه إلى منطقة سوق واقف لتناول وجبة العشاء وأخذ قسط من الراحة.