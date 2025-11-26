جزر القمر والسودان يُكملان عقد المنتخبات في كأس العرب 2025

- تأهل منتخب السودان إلى كأس العرب 2025 بعد فوزه على لبنان 2-1، رغم طرد لاعبه جون مانو في الدقيقة 22، حيث سجل ياسر جوباك هدف الفوز في الدقيقة 74. - جزر القمر تأهلت بركلات الترجيح (4-2) ضد اليمن بعد مباراة مثيرة شهدت تقلبات عديدة، حيث استغلوا الأخطاء الدفاعية لليمن وعادلوا النتيجة في الوقت بدل الضائع. - لعب حراس المرمى وتقنية "فار" دورًا حاسمًا في المباراتين، حيث ساهمت في تأكيد الأهداف وإعادة تنفيذ ركلات الجزاء، مما أثر على النتائج.

أكمل منتخبا جزر القمر والسودان عقد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2025، بعدما استطاع الأول تحقيق الانتصار على اليمن بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بأربعة أهداف لمثلها، فيما حسم "صقور الجديان" المواجهة أمام منتخب لبنان، بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى المسابقة.

السودان يحسم المواجهة أمام لبنان

تلقى منتخب السودان ضربة موجعة، بعدما تعرّض نجمه جون مانو للبطاقة الصفراء الثانية، ليخرج من المباراة بالورقة الحمراء، عقب عرقلة منافسه محمود حيدر في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول، ليواصل "صقور الجديان" المباراة بعشرة لاعبين فقط، ما أثار غضب المدرب الغاني، كواسي أبياه، بسبب تصرف لاعبه.

وسجل خليل خميس هدف منتخب لبنان في الدقيقة الـ30، لكن قبل نهاية الشوط الأول، تمكّن منتخب السودان من تسجيل هدف التعادل، بعدما أطلق لاعبه تسديدة قوية، اصطدمت بقدم محمد حيدر، لتدخل شباك حارس مرماه، لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت، من أجل التأكد من صحة الهدف، وطلبت من الحكم الرئيس التوجه إلى الشاشة، لمتابعة الحالة، ليعود بعدها ويؤكد صحة هدف "صقور الجديان".

ولعب حارس مرمى منتخب لبنان، مصطفى مطر، دوراً رئيساً في الشوط الثاني، نظراً لكثرة التصديات، التي أنجزها، لكنه لم يستطع منع ياسر جوباك من إحراز الهدف الثاني لصالح منتخب السودان في الدقيقة الـ74، بعدما قدّم مجهوداً فردياً كبيراً، ليحافظ بعدها "صقور الجديان" على النتيجة، ويتمكنوا من حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العرب.

جزر القمر تتأهل بفضل ركلات الترجيح

وعلى استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، دخل منتخب اليمن المواجهة ضد جزر القمر، وأعين نجومه على تسجيل هدفٍ مُبكر، بعدما ظهر اعتمادهم على الكرات الثابتة، التي ابتسمت لهم في الدقيقة الـ14، بعدما استغل اللاعب هارون الزبيدي الخطأ الفادح، الذي وقع فيه حارس مرمى منتخب جزر القمر، عقب فشله في الإمساك بالكرة، التي أفلتت من يديه، ووضع برأسه الكرة في الشباك.

وحصل منتخب جزر القمر على ركلة جزاء في الدقيقة الـ27، لكن حارس مرمى منتخب اليمن، عبد الله السهلي، تصدّى لها ببراعة، إلا أن لاعبي جزر القمر احتجوا على طريقة التصدي، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد "فار"، التي أكدت له أن عليه إعادة تنفيذ ركلة الجزاء، بسبب تحرّك حامي العرين قبل التنفيذ، ليتمكن حسين زكواني من إدراك التعادل.

وانتفض منتخب اليمن، واستعاد نجومه تركيزهم، ليتمكّن ناصر الجواشي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ40، بعدما استغل الهروب من الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، فيما أضاف زميله عبد الواسع المطري الهدف الثالث في الوقت البدل الضائع، عقب إطلاقه تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع حارس مرمى جزر القمر التعامل معها بالشكل الصحيح.

ولكن في الشوط الثاني، تراجع منتخب اليمن إلى مناطقه الدفاعية، فيما واصل منتخب جزر القمر ضغطه الكبير، ليستغل الأخطاء بشكل جيد، ليحرز الهدف الثاني، عقب تحويل المدافع اليمني الكرة عن طريق الخطأ إلى شباك حارس مرماه، إلا أن نجوم "الأبيض" استطاعوا إحراز الهدف الرابع في الدقيقة الـ65، عبر القائد عبد الواسع المطري، فيما أضاف منتخب جزر القمر الهدف الثالث، عن طريق ركلة جزاء، والرابع في الوقت بدل الضائع، ليتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لصالح جزر القمر (4-2)، الذي حسم بطاقة التأهل إلى كأس العرب 2025.