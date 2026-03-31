جزائري مُرشح لرئاسة أولمبيك مرسيليا الفرنسي

- محمد بوحفصي، الجزائري الفرنسي، مرشح قوي لرئاسة أولمبيك مرسيليا، حيث يسعى مالك النادي فرانك ماكورت لتعيينه لإعادة هيكلة الفريق بعد الأزمات التي أثرت على نتائجه الرياضية. - شهد النادي تغييرات كبيرة، منها رحيل بابلو لونغوريا ومهدي بنعطية، مع استمرار الخلافات مع المشجعين، مما دفع ماكورت للبحث عن رئيس جديد يعيد الطموح للنادي. - بوحفصي يمتلك المؤهلات اللازمة، بفضل معرفته بمرسيليا وشبكة علاقاته الواسعة في عالم كرة القدم، مما يجعله المرشح المثالي لقيادة النادي.

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن محمد بوحفصي (33 عاماً)، وهو الجزائري الذي يملك أيضاً الجنسية الفرنسية، أصبح مُرشحاً قوياً لرئاسة أولمبيك مرسيليا الفرنسي مع نهاية منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم. ويرغب مالك النادي الفرنسي، الأميركي فرانك ماكورت، في منح بوحفصي مهمة قيادة الفريق إدارياً، بعد الأزمات التي ضربت النادي في الموسم الحالي، وأثرت على نتائجه الرياضية، إذ يُواجه صعوبات كبيرة في سبيل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويحتاج إلى إعادة هيكلة.

وشهد نادي الجنوب الفرنسي، العديد من الهزات خلال الموسم الحالي، إذ غادر الإسباني بابلو لونغوريا النادي رسمياً بعد أن تولى رئاسته في السنوات الماضية. وفي الوقت نفسه، رحل المغربي، مهدي بنعطية لفترة وجيزة، قبل أن يعود بدور موسع داخل النادي وبدعم من مالكه، ولكنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي. كما دخلت إدارة النادي في خلافات مستمرة مع مجموعات المشجعين، ولهذا يسعى المالك فرانك ماكورت الآن لبداية جديدة هدفها إعادة الطموح إلى مرسيليا عبر تعيين رئيس جديد.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، أن مالك نادي مرسيليا حدد مواصفات المرشح المثالي، إذ قال في حوار سابقٍ مع جريدة لوجورنال دي ديمانش الفرنسية: "العملية جارية، أفضّل شخصاً يعرف فرنسا ومرسيليا جيداً، لأنني أعتقد أنه من الضروري فهم ثقافة النادي. يجب أن يكون الشخص أيضاً مديراً فنياً ذا كفاءة عالية وخبرة واسعة. فمع مرور السنوات، اكتسبنا فهماً متزايداً لكيفية إدارة نادٍ مثل مرسيليا، برئيس قوي يمثل المالك. نحن واضحون جداً بشأن احتياجاتنا، من الواضح أنه منصب أساسي في النادي. آمل أن تتاح لنا الفرصة للإعلان عن الرئيس الجديد قبل نهاية الموسم الحالي".

وتداول اسم محمد بوحفضي بقوة، ليكون بديلاً محتملاً للرئيس المؤقت ألبان جوستر. وفي هذا الإطار، أكد المحلل الرياضي في راديو أر.أم.سي الفرنسي، دانيال ريولو، أن بوحفصي يمتلك جميع المؤهلات اللازمة لخلافة بابلو لونغوريا، وقال: "من الناحية الرياضية والسياسية والاجتماعية في مرسيليا، فهو يمتلك جميع المقومات. كما يعرف فرانك ماكورت، ويعرف مهدي بنعطية الذي سيغادر، ويعرف حبيب باي (المدرب) إذا بقي، واللاعبين، والوكلاء. لديه شبكة علاقات واسعة في عالم كرة القدم. أعلم أنه مهتم، وأعلم أن رئاسة مرسيليا أحد أهداف حياته. لقد عرفناه عندما كان صغيراً جداً، لكن ذلك كان قبل خمسة عشر عاماً؛ لقد شق طريقه الخاص... في ما يتعلق بالرياضة والسياسة ومدينة مرسيليا ومجتمع مرسيليا ككل، فهو الشخص المناسب تماماً". وولد بوحفصي في مدينة وهران الجزائرية، ويعمل صحافياً في قناة فرانس 5، كما أنه رئيس فرع ميدياوان، ويملك شبكة علاقات واسعة ومطلع على شؤون مرسيليا بشكل كبير.