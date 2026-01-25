جدول نيوكاسل محلياً وأوروبياً... كابوس يُهدد مساره

كرة عالمية
لندن

رياض الترك

رياض الترك
صحافي لبناني وكاتب رياضي في موقع وصحيفة العربي الجديد منذ عام 2014. مولع بالرياضة ومختص في شؤون إدارتها أيضاً.
25 يناير 2026
فرحة نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك، 21 يناير 2026 (Getty)
سيخوض نادي نيوكاسل يونايتد المنافس على أحد المقاعد المباشرة المؤهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، جدولاً صعباً في الأسابيع المقبلة، والذي سيكون بمثابة كابوس يهدد مساره على الصعيدين المحلي والقاري.

وسيبدأ نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، جدوله الذي يشبه الكابوس في مواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنكليزي، على أن يخوض بعدها مباراة كبيرة جداً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خارج أرضه، في الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، والخسارة ستعني خروجه من التوب 8 وفقدان بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16، والاكتفاء بالتأهل لخوض ملحق التصفيات المؤهلة.

وسيواجه نيوكاسل فريق توتنهام في العاشر من شهر فبراير/شباط المقبل، ثم يلعب ضد أستون فيلا في الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة الإنكليزية، من أجل التأهل ومواصلة رحلة الحلم في بطولة الكأس، على أن يعود نيوكاسل ويواجه فريق مانشستر سيتي خارج أرضه في بطولة البريمييرليغ، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الموسم، وهي مباراة من الأصعب لرجال المدرب، إيدي هاو، من أجل الاستمرار في الضغط على المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

تحدث الشريف عن صحة هدف نيوكاسل ضد السيتي (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

نيوكاسل يخطف انتصاراً أمام السيتي بهدف مشكوك بصحته.. الشريف يحسمها

وبعدها يلعب في مواجهة إيفرتون في نهاية شهر فبراير/شباط على أرضه، ليعود ويلعب مباراتين من العيار الثقيل يومي 4 مارس/آذار المقبل في مواجهة مانشستر يونايتد على أرضه، ثم 14 مارس/آذار المقبل في مواجهة تشلسي خارج الأرض، في جدول صعب وناري لحوالي شهر ونصف، سيحدد بنسبة كبيرة مسار نادي نيوكاسل حتى نهاية موسم 2025-2026.

وفي حال تخطى نيوكاسل هذه الفترة الصعبة بأقل الأضرار الممكنة وبنتائج إيجابية، فإن الفريق سيكون حاضراً في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما سينافس بقوة على المقاعد المؤهلة إلى البطولة الأوروبية في الدوري الإنكليزي، وتحديداً المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وعليه سيكون أمام مدرب الفريق، إيدي هاو، مهمة في غاية الصعوبة أمام منافسين كبار، من أجل تحقيق أكبر قدر من النقاط في هذه الفترة الصعبة.

