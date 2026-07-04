جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم بالمواعيد والملاعب

- تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على غانا بهدف جون إيرياس، ليؤكد عودته القوية بعد تصدر مجموعته بانتصارين وتعادل. - تنطلق مواجهات ثمن النهائي بمباراة المغرب وكندا، تليها مواجهات قوية بين فرنسا وباراغواي، والبرازيل والنرويج، والمكسيك وإنجلترا، والبرتغال وإسبانيا. - تختتم مباريات هذا الدور بلقاءات مثيرة بين الولايات المتحدة وبلجيكا، ومصر والأرجنتين، وسويسرا وكولومبيا، مما يعد بمنافسات حماسية ومشوقة.

أكمل منتخب كولومبيا عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، اليوم السبت، بعد انتصاره الصعب على نظيره الغاني بهدف دون رد، في آخر مواجهات دور الـ32، بالبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل جون إيرياس، هدف الانتصار الوحيد عند الدقيقة الـ14، ليقود كولومبيا إلى الدور المقبل، وليؤكد رفاق خاميس رودريغز عودتهم إلى الواجهة بعد انتصارين في الدور الأول (على أوزبكستان والكونغو الديمقراطية) وتعادل مقنع أمام البرتغال، حسموا به صدارة مجموعتهم.

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مواجهات ثمن نهائي المونديال بعد تأهل كولومبيا

يفتتح الدور ثمن النهائي، اليوم السبت، بمواجهة تجمع المغرب مع كندا على ملعب هيوستن استيديوم، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، وفي يوم الأحد، تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية بين فرنسا وباراغواي، في اللقاء الذي يُقام عند منتصف الليل بتوقيت القدس المحتلة، وعلى استاد فيلاديلفيا، فيما يتقابل منتخب البرازيل مع النرويج على استاد نيويورك، عند الساعة 11 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

ويشهد يوم الاثنين قمتين من العيار الثقيل، حيث تلتقي المكسيك إنكلترا على استاد مكسيكو سيتي عند الساعة 3 فجراً بتوقيت القدس المحتلة، قبل أن يصطدم منتخب البرتغال بغريمه إسبانيا في واحدة من أقوى مباريات هذا الدور، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة وعلى استاد دالاس. وتُختتم مواجهات هذا الدور يوم الثلاثاء، بلقاء الولايات المتحدة مع بلجيكا على استاد سياتل في الساعة الـ3 فجراً بتوقيت القدس المحتلة، ثم قمة مرتقبة بين مصر والأرجنتين في الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القدس المحتلة على استاد أتلانتا، قبل أن يلتقي منتخب سويسرا نظيره الكولومبي عند الساعة الـ11 مساءً بتوقيت القدس المحتلة، على استاد "بي سي بليس" فانكوفر.