تتواصل حالة الجدل في الدوري الإنكليزي الممتاز، عقب إلغاء هدف التعادل الذي سجله ويستهام يونايتد في الوقت القاتل أمام أرسنال، خلال المواجهة التي انتهت بفوز "الغانرز" بهدف دون رد، في قرار تحكيمي أثار موجة واسعة من الانتقادات، بعد نشر التسجيل الصوتي للحوار بين الحكم وتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

وشهدت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تسجيل هدف لويستهام، قبل أن يتراجع الحكم كريس كافاناه عن قراره، إثر مراجعة استمرت أكثر من أربع دقائق، واطلاعه على 17 إعادة، ليقرر إلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة من لاعب ويستهام، هام بابلو، على حارس أرسنال، ديفيد رايا. وأثار هذا القرار غضب جماهير ويستهام التي رأت أن لقطات أخرى في نفس اللعبة، تضمنت احتكاكات من ديكلان رايس ولياندرو تروسارد داخل منطقة الجزاء، كان يمكن أن تُحتسب خطأً أيضاً.

وبحسب شبكة "أر إم سي" سبورت الفرنسية، اليوم الأربعاء، فقد نشرت الجهات المختصة التسجيل الصوتي للمحادثة بين الحكم وحجرة الفار، إلا أن ذلك زاد من حدة الجدل بدلاً من تهدئته، إذ أظهرت المحادثة تردداً واضحاً في اتخاذ القرار، وتناقضاً في تفسير اللقطات، حيث أشار حكم الفيديو إلى "احتمال وجود خطأ على الحارس"، قبل أن يتراجع الشك مجدداً مع تعدد زوايا الإعادة، وطرح تساؤلات حول احتكاكات أخرى لم تُحتسب.

وأظهرت التسجيلات أن الحكم بدا غير مقتنع تماماً ببعض اللقطات المعروضة عليه، قائلاً: "لا أعرف ما الذي تحاولون إظهاره لي، ساعدوني"، قبل أن يحسم قراره بإلغاء الهدف، معتبراً أن الاحتكاك مع الحارس هو الأهم. واجتاحت ردود الفعل الغاضبة منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف مشجعون القرار بـ"الفوضوي" و"المبني على معلومات غير مكتملة"، معتبرين أن الحكم اتخذ قراره دون الاطلاع على كل الزوايا ذات الصلة. وذهب البعض إلى القول إن ما جرى "فضيحة تحكيمية" تقوض ثقة الجماهير في تقنية الفيديو.

بعيدا عن الملاعب إلغاء هدف بعد 17 مراجعة يُفجّر الجدل في إنكلترا

من جانبه، علّق مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بغضب على الواقعة، مؤكداً فقدانه الثقة في التحكيم، ومشبهاً قرارات الفار بـ"رمي العملة"، مشيراً إلى أن فريقه خسر نهائيات سابقة بسبب أخطاء تحكيمية. كما عبّر مهاجم ويستهام، كالوم ويلسون عن استيائه، مؤكداً أن غياب الاتساق في التحكيم هو جوهر المشكلة.

في المقابل، دافع مدير التحكيم في إنكلترا، هوارد ويب، عن قرار إلغاء الهدف، مؤكداً أن أي إعاقة واضحة لحارس المرمى تُعد مخالفة وفق التعليمات المعتمدة، مشدداً على أن الاحتكاك مع الحارس كان "الأكثر تأثيراً" مقارنة ببقية الحالات. ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، إذ سمح فوز أرسنال بالحفاظ على صدارته بفارق مريح في سباق اللقب عن مانشستر سيتي (الفرق بينهما 5 نقاط)، بينما تلقى ويستهام ضربة قوية في صراع البقاء، ما جعل الواقعة تتجاوز كونها مجرد جدل تحكيمي إلى قضية مؤثرة في مصير الموسم.